Zo bezorg je iemand die weinig te besteden heeft toch nog een fijne kerst

Kerst draait toch, naast de geboorte van Jezus, om cadeautjes, lekker eten en gezelligheid? Voor veel gezinnen in ieder geval wel. Maar kerst kan voor ouders in Nederland ook voor stress, zorgen en teleurstelling zorgen. Zij verdienen namelijk niet genoeg om cadeautjes te kunnen kopen voor hun kinderen. Daarom zet Metro een aantal stichtingen, organisaties en acties op een rij die daar verandering in brengen. Zo heeft iedereen een fijne kerst.

De coronacrisis heeft een negatieve invloed op het inkomen van 3 op de 10 gezinnen. Dat betekent dus dat veel meer mensen dit jaar weinig te besteden hebben. Sommige mensen dus nóg minder dan ze al hadden. Desondanks wordt Sinterklaas dit jaar groots gevierd, en dan gaat het vooral om cadeaus. 1 op de 5 kinderen krijgt namelijk 8 of meer cadeaus van de Sint dit jaar. Dat is bijna anderhalf keer meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Jarige Job onder 1.000 Nederlandse gezinnen met kinderen tussen de 4 -12 jaar oud.

Jarige Job

Vrijwel alle ouders, 96 procent, viert de feestdagen door een cadeau te geven aan hun kinderen. De helft van alle ouders kiest niet tussen de Sint en de Kerstman, maar viert gewoon beide feesten.

Maar er is ook een keerzijde: vier procent van de Nederlandse ouders zijn niet van plan om de feestdagen te vieren omdat ze het niet kunnen betalen. Van hen zit twee procent in deze situatie vanwege de coronacrisis. En dit is niet alleen bij kerst zo, ook andere feestelijke dagen als verjaardagen worden soms door geldgebrek overgeslagen. Stichting Jarige Job helpt daarbij.



Lief berichtje ontvangen van een blije ouder. 💙 Hier worden wij superblij van! 🎉🎉🎉 Help je ons mee zoveel mogelijk kinderen een feestelijke verjaardag te bezorgen? Doneer dan een bedrag naar keuze via: https://t.co/5SkMAgYEZc pic.twitter.com/KOjocdF61x — Stichting Jarige Job (@Jarige_Job) November 23, 2020

Kinderen wiens ouders weinig te besteden hebben, moeten het vaak doen zonder cadeautje en zonder trakteren in de klas. Maar de stichting bezorgt juist die kinderen een speciale verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. Daar zit dan alles in wat ze nodig hebben voor een fijne verjaardag: cadeautjes, traktaties voor op school en leuke dingen voor thuis. Inmiddels kunnen al 80.000 kinderen op deze manier hun verjaardag toch nog vieren.

Jij kunt de stichting op enorm veel manieren helpen. Zo kun je bijvoorbeeld doneren, maar je kunt ook komen helpen met het inpakken van de boxen. Daarnaast kun je ook met een spaarkaart sparen voor de verjaardag van een ander kind, of een cadeau delen. Ben je dus jarig of is er een andere feestelijke gebeurtenis, maar weet je niet wat je wil hebben? Dan kun je gebruikmaken van Split-A-Gift, zo deel je dan je verjaardagsgeld met een andere Jarige Job.

Secret Santa

Een andere fijne manier om mensen te helpen, is Secret Santa voor de minima’s van Sandra Elzinga. Zij runt de Facebookgroep Voor de Minima Nederland, waarin ze allerlei tips, organisaties en stichtingen deelt om het leven van minima makkelijker te maken. Een minima is iemand die het niet breed heeft.

In haar Facebookgroep deelt ze dus allerlei tips, maar ze wilde ook iets leuks doen voor de kinderen. Zo ontstond de Secret Santa-actie. Hoe het werkt: minima melden zich aan per provincie en komen in een lijst op Facebook te staan (in een besloten groep). Gulle gevers kunnen een of meerdere van hen daarna uitkiezen en geld, (kerst)cadeaus of boodschappen doneren. Sandra fungeert met haar groep als een soort tussenpersoon.

„Vooral tijdens de feestdagen is het zo belangrijk om deze mensen te helpen. Veel gezinnen hebben niet genoeg geld om hun kinderen een cadeautje te geven, of om van een fijn kerstdiner te genieten, bijvoorbeeld.” Of je er nou voor kiest om een cadeautje voor onder de boom te geven, een kerstontbijtje of iets anders leuks: de ontvanger zal je meer dan dankbaar zijn.





Behoor je tot de minima?Geef je op voor een kerstpakket met levensmiddelen https://www.facebook.com/groups/SecretSantaVDM/ Posted by Voor de minima Nederland on Monday, August 31, 2020

Kerstpakketten

Er zijn meerdere organisaties en acties in ons land die zorgen voor kerstpakketten voor mensen die in armoede leven. 584.000 huishoudens, 7,9 procent van alle huishoudens in Nederland, leven in armoede. Zij moeten dus rondkomen van minder dan een minimaal inkomen. Een luxe kerstontbijt of dure cadeaus zit er, je raadt het al, voor hen niet in. Daarom komen gedoneerde kerstpakketten heel goed uit.

Eén zo’n organisatie is Stichting Stille Armen Maastricht, die zich inzet zodat elk gezin kan „Genieten met een grote G”. Bij hen kun je een kerstpakket doneren. Woon je niet in de buurt van Maastricht? Geen zorgen, ook in bijvoorbeeld West-Friesland is zo’n actie gaande. Net zoals vorig jaar zamelen vrijwilligers van Kerstactie West-Friesland boodschappen in voor gezinnen die het niet breed hebben. Daar zit eten in, maar vaak bevat het pakket ook cadeautjes en verzorgingsmiddelen. Ze zamelen de items onder meer in door mensen bij supermarkten te vragen een extra item te kopen en dat af te staan, maar je kunt ook zelf geld doneren.

Je hoeft natuurlijk niet per se via een van deze acties iemand te helpen, je kunt ook zelf wat verzinnen! Ga bijvoorbeeld eens langs bij iemand in de buurt die het niet breed heeft, of doe een vragenrondje in je vriendengroep. Wie weet kennen zij nog iemand die een donatie heel erg zou waarderen. Want dat is waar kerst om draait, toch, anderen helpen? Zij een goed gevoel, jij een goed gevoel.

