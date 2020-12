Concert speciaal voor eenzame katten in het café

Hoor je maandag 7 december kattengejank, dan kan dat zomaar kloppen. Letterlijk althans, afkomstig van poezen die emotioneel heel erg geraakt worden door het klassieke concert dat speciaal voor hen klinkt vanuit een Amsterdams kattencafé. En in alle huiskamers en kattenbakken, want het concert is voor álle eenzame katten(baasjes) en wordt live gestreamd. Ps. Ook voor honden leuk.

Het originele idee was om een huiskamerconcert van het Concertgebouworkest weg te geven aan een baasje van hond en/of kat die elk jaar onder de bank ligt door het vuurwerk (die hond en/of kat dus). Maar ja, geen vuurwerk dit jaar en met z’n allen in een huiskamer gaat ook niet.



Positief effect

„Dus toen bedachten we een mini-concert in het kattencafé!” Om de katten daar een muzikaal hart onder hun (spreekwoordelijke) riempje te steken. Micha Windgassen is coördinator bij Entrée, de jongerenclub van Het Concertgebouw en Concertgebouworkest en bruist altijd van de ideeën. Het bijzondere concert is onderdeel van een grotere campagne, The Classical Effect.





Studieboeken voor de neus, flesje water op het tafeltje en geconcentreerde koppies! Maandag 12 en dinsdag 13 oktober… Posted by Entrée on Thursday, October 22, 2020

„We willen graag tonen wat de positieve effecten van klassieke muziek zijn.” En niet alleen op mensen. „Uit onderzoek blijkt dat katten rustig worden van rustige klassieke muziek.” Komt mooi uit, zeker in het geval van de katten in Kopjes, het Amsterdamse café waar liefhebbers normaal gesproken terecht kunnen voor een dagelijkse portie koffie en kopjes.

Deze dagen brengen de katten net als veel mensen ook in eenzaamheid door. „Onze poezenbeesten vinden het gebrek aan aandacht nogal saai”, vertelt café-eigenaresse Lenny Populier. „Ik denk dat ze nieuwsgierig zijn naar de instrumenten en hoop dat ze ultiem gelukkig en spinnend naar de muziek luisteren.”



Mini-concert

Violiste en kattenbaasje Sylvia Huang en celliste slash trots baasje van drie katten Honorine Schaeffer zullen namens het voltallige, zo’n 120 musici tellende Concertgebouworkest, acte de présence geven komende maandagmiddag in het kattencafé. Meer past ook niet, lacht Windgassen. Maar lang leve de livestream. Of het zielige-katten-repertoire al bekend is? Jazeker, om er vloeiend aan toe te voegen: „Adagio uit Mozart duo nr. 1 in G major K 423, Bach inventie voor 2 stemmen n.6 en 2 werken van Glière staan op het programma.”

En dan heeft Entree ook nog een speciale playlist, tipt de klassiekkenner- en liefhebber. Met „lekker kabbelende pianomuziek„ enzo. „Voor alle viervoeters om ze rustig te houden. En ja, óók voor de baasjes!”

Huisdieren en muziek

Klassieke muziek heeft niet alleen positieve effecten op de mens, maar ook op huisdieren. Hoewel het onderzoek hiernaar nog in de kinderschoenen staat, zijn er diverse studies die uitwijzen dat klassieke muziek een rustgevend effect heeft op katten.



During Surgery, Cats Prefer Listening To Classical Music Over AC/DC #music http://t.co/ASYiQZlHe3 pic.twitter.com/4Z8XTRU4X2 — Nature Science Story (@_NatureScience) March 31, 2015

Zo lieten medisch specialisten uit Portugal katten tijdens operaties onder narcose luisteren naar klassieke muziek, pop- en rockmuziek. De klassieke muziek werkte het meest rustgevend; er werd een veel lager ademhalingstempo en kleinere pupillen geconstateerd.

Volgens onderzoekers van de University of Wisconsin hebben katten een ander gehoor dan de mens. Liever luisteren ze naar geluiden die ze herkennen en dichterbij hun eigen vorm van communicatie liggen. David Teie bedacht daarom Music for Cats, een cd vol nummers voor katten: een mix van klassieke muziek, kattengespin en geluiden die qua frequentie en tonen aangenaam in het kattengehoor liggen. En het werkt echt, volgens vele baasjes.



