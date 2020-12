Roetveegpiet wint aan populariteit en bezoekt meerderheid scholen

Roetveegpiet wint aan populariteit. Zo is het niet zwarte piet, maar roetveegpiet die deze week een bezoekje brengt aan 88 procent van de scholen. Voor meer dan de helft van die scholen is dat de eerste keer.

Dat blijkt uit een steekproef van De Volkskrant onder meer dan driehonderd scholen. Ook blijkt dat steeds minder Nederlanders willen dat Zwarte Piet blijft zoals hij was, zo meldt onderzoeksinstituut I&O Research.

Overstap roetveegpiet

Volgens de krant is de aanleiding van de overstap op roetveegpiet het maatschappelijke debat over racisme en zwarte piet.

Een aantal schooldirecteuren geeft aan dat het afscheid nemen van zwarte piet niet hun eigen beslissing was. De krant noemt dat aantal ‘opvallend’. De keuze zou zijn gemaakt door het bestuur van de scholengroep. Die besturen willen het voorbeeld volgens van het Sinterklaasjournaal, waarin alleen roetveegpieten te zien zijn.

Geen ophef

De keuze voor roetveegpiet zorgde op geen enkele school die deelnam aan de steekproef voor ophef onder ouders of het personeel. Wel wilde in sommige gevalen Sinterklaas niet langskomen zonder een zwarte piet en moest er daarom vervanging worden gevonden.

De scholen die dit jaar nog wel zwarte pieten ontvangen, geven aan dat de discussie aan hun regio voorbijgaat. Voorstanders van roetveegpieten zouden in die lokale gemeenschappen namelijk ontbreken.

Andere scholen geven aan te stuiten op praktische bezwaren. Zo zouden de pieten zonder schmink worden herkend, aangezien ze uit de omgeving komen.



Kantelpunt, maar doel niet bereikt

Kick Out Zwart Piet (KOZP) noemt deze massale overstap van scholen een kantelpunt. Maar voorman Jerry Afriyie geeft ook aan dat de actiegroep het eigen doel nog niet heeft bereikt.

Volgens hem geven een hoop scholen aan zwarte piet niet racistisch te vinden, maar alleen mee te gaan met de tijdsgeest. „Maar je moet niet veranderen om mij een plezier te don, je moet stoppen met Zwarte Piet omdat je geen feest wilt vieren ten koste van een ander. Pas als dat besef er is, ben ik gerustgesteld”, aldus Afriyie.

Voor- en tegenstanders

Nederland lijkt roetveegpiet steeds meer te omarmen. Zo meldt I&O Research dat 39 procent van de Nederlanders wil dat zwarte piet zwart blijft. Dat is op basis van een in november gehouden onderzoek onder 2290 Nederlanders. In 2016 was dit nog 65 procent en in 2018 ging het om de helft van de Nederlanders.

Ruim de helft van de Nederlanders denkt dat er over tien jaar geen zwarte pieten meer zullen zijn. Dit is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2018, toen nog 24 procent van de Nederlanders dit verwachtte.

