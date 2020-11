Rutte: meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers

Als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen, zit een versoepeling tijdens de feestdagen er niet in. Daarvoor waarschuwt minister-president Mark Rutte. „Met deze cijfers wordt dat lastig”, zegt de premier tijdens een digitale bijeenkomst van de VVD.

Het aantal nieuwe coronagevallen liep vandaag opnieuw op. „Dat is niet hoe je het wilt hebben”, zegt Rutte, die er evenwel nog geen conclusies aan wil verbinden. „Het is nog niet vast te stellen hoe erg het precies is. Dat gaan we komende dagen precies in de gaten houden.”

De premier doet wel opnieuw een dringende oproep aan iedereen om zich aan alle voorschriften te houden. „Dan kan er misschien weer iets in december en misschien iets met een plusje met kerst en oud en nieuw.”



Minder gezellig dan live bij elkaar komen. Maar best relaxt om vanaf de bank VVD Live mee te maken. Nu mooie discussie met oa #DiederikGommers over Corona en het belang van vaccineren. #vvdlive pic.twitter.com/3gPfC80Prh — Marielle Paul (@marielle_paul) November 21, 2020

Oplopende besmettingen

Vandaag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 6093 besmettingen, gisteren waren dat er nog 5967. Op donderdag werden 5729 nieuwe besmettingen geregistreerd. Al een paar dagen op rij komen er dus meer besmettingen bij. Dat is geen positieve trend, maar er zit wel een daling in het aantal ziekenhuisopnames.

Zo zakte het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vandaag tot 1902. Dat zijn er 59 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen nu 550 patiënten met een coronabesmetting, 4 meer dan gisteren.



Update 21 November 6.093 new cases (total: 479.260)

48 new fatalities (total: 8.870)

83 new hospitalisations (total: 17.011)

(RIVM) patients on IC: 550

patients outside IC: 1352

(LCPS) 1/8#coronakaart #COVID19NL pic.twitter.com/3U1mJisGTj — Thom-Ivar van Dijk (@ThomIvar) November 21, 2020

‘Discussie over vaccineren bizar’

Ook Klaas Dijkhoff, VVD-fractievoorzitter, deed tijdens de live VVD-bijeenkomst een duit in het zakje. Hij sprak over het coronavaccin en zei dat hij de discussie over wel of niet vaccineren „bizar” vindt.

Dijkhoff zei ook dat hij niet voor een vaccinatieplicht is, maar vindt wel dat iedereen de prik moet gaan halen zodra die er is. „Kies zelf, maar kies er wel voor om het te doen.”

Toch zei de VVD’er mensen die twijfelen over het vaccin te snappen. Maar zelf vindt hij die twijfel niet nodig. Veel mensen die zich niet willen laten vaccineren vinden namelijk dat het ontwikkelen te snel is gegaan. Normaal duurt het maken van een veilig vaccin meerdere jaren, nu was de klus binnen een paar maanden geklaard.

Dijkhoff: „Heel de wereld is potentieel slachtoffer, het virus verspreidt zich als een malle, de economische schade in de samenleving is enorm. Ik denk dat er niet eerder zoveel druk, zoveel middelen en zoveel wil is geweest om tot een vaccin te komen.”



Klaas @dijkhoff zei te begrijpen dat mensen zich afvragen hoe het kan dat de farmaceutische industrie al zo ver is met de ontwikkeling van vaccins. "Ik denk niet dat er eerder zoveel druk, zoveel middelen en zoveel wil zijn geweest om tot een vaccin te komen." #Eens… — Edward Drogeham ☥ (@edwarddrogeham) November 21, 2020

