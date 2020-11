Trump verlaat G20-top voortijdig, gaat golfen

President Donald Trump had vandaag geen behoefte alle toespraken van leiders van de G20-landen aan te horen. Nadat hij de videoconferentie een kleine twee uur had aangezien, verliet hij het Witte Huis om naar zijn golfclub in Virginia te gaan.

Maar zelfs terwijl Trump aanwezig was bij het overleg, was hij bezig met andere dingen. Dat bleek uit de berichten op zijn Twitteraccount. Zo plaatste hij een bericht over zijn zoon Donald junior, die is besmet met het coronavirus. Volgens de president gaat het prima met junior.



My son Donald is doing very well. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

Toen Trump eenmaal besloot het overleg te verlaten, werden de VS vertegenwoordigd door minister van Financiën Steven Mnuchin en zijn economisch adviseur Larry Kudlow. De verwachting is dat Trump morgen weer aanhaakt.

Tijdens de eerste dag van het digitale overleg met als gastheer Saudi-Arabië riepen tal van leiders op tot nauwere samenwerking in de mondiale strijd tegen de coronapandemie en toegang van arme landen tot vaccins. Onder hen de Chinese president Xi Jinping en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook schuldverlichting voor armere landen staat op de agenda.

Joe Biden krijgt @POTUS

Of Trump zijn nederlaag nou toegeeft of niet, Twitter draagt hoe dan ook het officiële account van de Amerikaanse president (@POTUS) over aan Joe Biden. Dat doen ze op 20 januari, de dag van zijn inauguratie. Ook de andere officiële accounts van het Witte Huis worden dan overgedragen. Het gaat om het account van de vicepresident en de first lady.

Volgens Twitter is daar geen informatie-uitwisseling tussen Trump en het team van Biden voor nodig.

Miljoenen volgers

@POTUS heeft 32,8 miljoen volgers, maar Trump communiceert vooral via zijn privéaccount @realDonaldTrump, dat door bijna 89 miljoen twitteraars wordt gevolgd. Bidens account heeft 19,3 miljoen volgers.

Biden werd door prominente Amerikaanse media op 7 november uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Trump zegt zonder bewijs dat sprake was van verkiezingsfraude en hoopt via rechtszaken en politieke druk alsnog een tweede termijn te krijgen. Hij weigert toestemming te geven om het proces van machtsoverdracht in gang te zetten, zoals presidenten voor hem dat wel deden.

