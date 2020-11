VVD’er Dijkhoff vindt discussie wel of niet vaccineren ‘bizar’

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is de discussie over wel of niet vaccineren tegen het coronavirus „bizar”. Een verplichting is volgens hem niet nodig, maar hij vindt wel dat iedereen de prik moet gaan halen zodra die er is. „Kies zelf, maar kies er wel voor om het te doen”, zegt hij tijdens VVD-live, vanuit Ede



Kijken naar de tweede editie van @VVD-live. Op het programma het nieuwe verkiezingsprogramma, Klaas Dijkhoff over de economie, banen en het mkb, Diederik Gommers over de zorg en de coronacrisis en Mark Rutte en Tamara van Ark over de coronacrisis, de maatregelen en hoe nu verder. pic.twitter.com/ao4jF2F232 — Rob Duiven (@Rob_Duiven) November 21, 2020

„We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan”, zegt hij over de veelbelovende vaccins waar verscheidene bedrijven nog hard aan werken. „Wees blij dat die bescherming er is, en bescherm elkaar ook.”

Dijkhoff zegt best te begrijpen dat mensen willen weten hoe het kan dat de farmaceutische industrie al zo vergevorderd is met een vaccin, terwijl daar normaal gesproken jaren overheen gaan. Maar hij wijst erop dat daar de afgelopen maanden ook abnormaal veel werk in is gestoken.

‘Niet eerder zoveel middelen voor vaccin’

„Heel de wereld is potentieel slachtoffer, het virus verspreidt zich als een malle, de economische schade in de samenleving is enorm”, zegt Dijkhoff. „Ik denk dat er niet eerder zoveel druk, zoveel middelen en zoveel wil is geweest om tot een vaccin te komen.”

Fractiegenoot Hayke Veldman zei afgelopen week tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer dat hij zich kan voorstellen dat het consequenties heeft als mensen zich niet laten vaccineren. Zo’n ‘indirecte plicht’ stuit evenwel op veel verzet bij andere partijen.



Klaas @dijkhoff zei te begrijpen dat mensen zich afvragen hoe het kan dat de farmaceutische industrie al zo ver is met de ontwikkeling van vaccins. "Ik denk niet dat er eerder zoveel druk, zoveel middelen en zoveel wil zijn geweest om tot een vaccin te komen." #Eens… — Edward Drogeham ☥ (@edwarddrogeham) November 21, 2020

‘Wel frikandellen, geen vaccin’

Iemand op Twitter slaat een vergelijking tussen het eten van frikandellen en je niet laten vaccineren: „Je eet al je hele leven frikandellen. Maar je weigert je te laten vaccineren, want je weet niet wat er in zit.” Een aparte metafoor, maar toch vindt iemand anders het een „goed punt, eerlijk gezegd”.



Een ander haakt daarop in, en geeft aan dat ze zich pas laat vaccineren als ze weet wat er in een vaccin zit.



Ik weet wat er in frikadellen zit en ik eet ze. En als ik me laat vaccineren wil ik ook graag weten wat erin zit — Karin Dekker (@Kaatzzz) November 21, 2020

‘Toppunt van aso’

Toch vinden veel mensen vaccineren belangrijk. Zo vergelijkt Koen het coronavaccin met het poliovaccin. „Probeer eens even te bedenken wat er zou gebeuren indien bij het polio-vaccin slechts 70 % van de bevolking zich zou laten vaccineren. Want, hey, niemand kan ons verplichten.”

Eén Twitteraar noemt niet vaccineren zelfs „het toppunt van aso”.



Probeer eens even te bedenken wat er zou gebeuren indien bij het polio-vaccin slechts 70 % van de bevolking zich zou laten vaccineren. Want, hey, niemand kan ons verplichten. (In België is vaccin tegen polio verplicht, en dat heeft zo zijn redenen). — Koen Lemmens (@UwDienstwillige) November 21, 2020



Niet laten vaccineren blijft het toppunt van aso. — Christine (@Xtien) November 21, 2020

