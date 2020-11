Winactie: 4 Blu-ray dvd’s van James Bond

Bond-fans, opgelet! Metro verloot vier Blu-ray dvd’s van James Bond. Stap in de wereld van 007AKA James Bond, doe mee en win!

De boxset bevat de volgende titels:

1. Casino Royale

In deze spannend actiefilm gaat James Bond (Daniel Craig) de strijd aan met een criminele bankier genaamd Le Chiffre. Le Chiffre fungeert als bankier van terroristen. Lukt het James Bond om zijn plannen te dwarsbomen en hem te stoppen?

2. Quantum of Solance

In dit vervolg van Casino Royale raakt James Bond verstrikt in het web van Mr. White. De film neemt je mee in het verhaal van James Bond waar hij vecht tegen het web van dubbelagenten bij de CIA en de Britse geheime dienst.

3. Skyfall

In Skyfall neemt James Bond je mee naar verschillende delen van de wereld, waaronder Londen, Shanghai, Istanboel en Schotland. Samen met zijn collega Eve probeert hij een dief te pakken. Maar dit loopt niet goed af voor Bond. Hij raakt gewond en schijnt voor de wereld dood te zijn, tot dat hij zijn optrede maakt.

4. Spectre

In dit deel wordt James Bond voor onbepaalde tijd geschorst, omdat hij zonder opdracht te hebben gekregen, een schurk heeft vermoord. Maar dit houdt hem niet tegen. Hij reist af naar Rome waar hij een organisatie infiltreert.

De films zijn in het Engels (met uiteraard Nederlandse ondertiteling) en de speelduur bedraagt een tijd van 540 minuten. De disks kunnen worden afgespeeld op een Blu-ray-speler, PlayStation (3 of 4) en Xbox One.

Deelnemen kan tot en met dinsdagavond 24 november 23.59 uur door hieronder je gegevens achter te laten (die gegevens worden nergens anders voor gebruikt). De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.