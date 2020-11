Mondkapjesplicht gaat in, wat zijn de regels nu precies?

Nederland heeft iets nieuws als je dinsdagochtend wakker wordt: de mondkapjesplicht is dan namelijk ingegaan. Wat zijn nu de precieze regels die gelden?

Lange tijd hield het kabinet een mondkapjesplicht in openbare ruimtes af, omdat de experts waarop de ministers zich baseren zeiden dat ze weinig nut hadden. Eind september werd het dragen ervan „een dringend advies”, maar vanaf morgen moet iedereen die 13 jaar of ouder is, een mondkapje op in publieke binnenruimten. In het openbaar vervoer en op luchthavens gold de plicht al, voor winkels werd het dragen tot nu toe dringend geadviseerd.



Juridisch ‘dicht’, nog snel een campagne

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge maakten de mondkapjesplicht per 1 december op een persconferentie op 17 november bekend. De afgelopen tijd moest het besluit juridisch nog worden ‘dichtgetimmerd’.

Vrijdag lanceerde de overheid nog snel een campagne om de bevolking op de verplichting van morgen te wijzen. De Rijksoverheid heeft op de website verschillende posters die kunnen worden uitgeprint. Bijvoorbeeld deze:

Waar geldt de mondkapjesplicht?

Onder publieke binnenruimten vallen onder meer de publieke delen van overheidsgebouwen, winkels, theaters, bibliotheken, musea, stations (0ok op perrons en bij haltes) en horecagelegenheden wanneer die weer open zijn. Als mensen een vaste zitplek hebben, in bijvoorbeeld een restaurant of theater, mag het mondkapje af als iemand zit. Als iemand opstaat om naar buiten of naar het toilet te gaan, moet het kapje weer op.

Dezelfde regels gelden voor onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs. Een onderwijzer die op een vaste plek voor de klas staat, hoeft ook geen kapje te dragen.



Ook mensen die een contactberoep uitoefenen, zoals kappers, rij-instructeurs en nagelstylisten, moeten een mondkapje gaan dragen. Hetzelfde geldt voor hun klanten. Uitzonderingen worden gemaakt als het werk met een kapje niet goed kan worden gedaan. Voorbeelden zijn klanten van een kapper die scheert of een schoonheidsspecialist, waarbij niet in alle gevallen een mondkapje gedragen kan worden.

Waar geldt de mondkapjesplicht niet?

Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht. Ook voor sekswerkers en hun klanten wordt een uitzondering gemaakt, net als voor mensen die vanwege een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen.

Voor zorginstellingen geldt de plicht niet, daar is het eigen beleid van de instelling over mondkapjes leidend.

Krijg je een boete als je geen mondkapje draagt?

Ja, mensen die weigeren aan de mondkapjesplicht navolging te geven, riskeren zij vanaf nu een boete van 95 euro. Dit bedrag is te laag om ook een strafblad te hebben. Voor jongeren onder de 16 jaar is de bekeuring 38 euro. De hoogte van het bedrag is in lijn met andere boetes voor corona-overtredingen.



Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vorige week aangegeven dat mensen die geen mondkapje dragen op plekken waar het wel moet, „over het algemeen eerste een waarschuwing zullen krijgen”. Grapperhaus zei ook: „Ik kan me voorstellen dat mensen moeten wennen, dat had ik zelf ook. Ik heb nogal een grote neus en het kapje ging er dan lastig overheen.”

Wie direct in de tegenaanval gaat, krijgt wel meteen een prent. Grapperhaus: „Als iemand zegt: ’je zoekt het maar uit’ dan blijft er voor een handhaver weinig anders over dan iemand een bon uit te delen.”

Hier vind je informatie van de Rijksoverheid over het dragen van een mondkapje.



Is iedereen blij met de mondkapjesplicht?

Nee. De meeste Nederlanders zetten het ding in de winkel al wekenlang zonder morren op, een kleinere groep – die wel prominenter op sociale media aanwezig is, twijfelt aan het nut of houdt niet van zaken die opgelegd worden.



Vandaag kwam er nog een onderzoek van de Winkelstraat.nl naar buiten. De website vroeg aan duizend jongeren of zij het mondkapje op plekken waar dat moet vanaf morgen opzetten. Acht op de tien jongeren zegt dat meteen te doen. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren (46 procent) denkt dat een mondkapje hen niet beschermt tegen het coronavirus. 57 procent gelooft dat het dragen van een mondmasker wel kan helpen.

