Russische man loopt meer dan 50 jaar rond met muntstuk in neus

Russische man loopt meer dan 50 jaar rond met muntstuk in zijn neus

Het zal je maar gebeuren: een muntstuk dat vastzit in je neus. Het overkwam een man uit Rusland. De man werd na een halve eeuw eindelijk bevrijd van het dubbeltje in zijn neus.

Na een operatie kon het muntstuk worden verwijderd, schrijft Metro uk. De Rus vertelde aan lokale media te zijn vergeten dat hij het muntstuk als kind in zijn neus had gestopt.

Strenge moeder

De inmiddels 59-jarige man, die graag anoniem wil blijven, was zes jaar toen hij het muntstuk in zijn rechterneusgat stak. De reden dat het muntstuk er na al die tijd nog steeds in zat was omdat hij des tijds ‘te bang’ zou zijn geweest om het aan zijn ‘strenge’ moeder te vertellen. De man gaf aan dat hij ‘gewoon’ vergeten was dat het muntje er nog in zat.

Er ging maar liefst 50 jaar voorbij, zonder dat de man klachten had van het dubbeltje in zijn neus. Maar omdat hij op een gegeven moment minder goed door zijn rechterneusgat kon ademhalen, bracht hij een bezoekje aan de dokter. Die deed een scan en kon al snel achterhalen wat de oorzaken van zijn ademhalingsproblemen waren.

Want er zat niet alleen een munt in de neus van de man, maar er waren ook ‘neusstenen’ omheen gevormd. Hierdoor kon de man moeilijk ademhalen. Hij ging daarom onder het mes, zodat de chirurgen zowel de neusstenen als het muntstuk konden weghalen. Na 53 jaar was de neus van de man eindelijk munt-vrij. „De operatie was een succes, hij kan weer vrij ademen”, zei een van de dokters.

Speelgoedpijl

De man is niet de enige die na tientallen jaren een ‘schat’ terugvindt. In 2015 haalde een 51-jarige man uit Surrey in het Verenigd Koninkrijk het nieuws, omdat hij een speelgoedpijl ‘uitniesde’. De pijl zat al 44 jaar in zijn neus verstopt. Ook hij gaf aan dat hij niet wist dat het speelgoed nog steeds in zijn neus zat.

