Mondkapje dinsdag verplicht, overheid start nog snel een campagne

Voor wie het toch nog was ontgaan: het kabinet heeft het mondkapje per 1 december verplicht gesteld en dat is dinsdag. Voor de komende dagen is nog snel een campagne uit de grond gestampt.

De overheid begint vandaag met een publiekscampagne om mensen vanaf 12 jaar te wijzen op de mondkapjesplicht, die dinsdag dus ingaat. Vanaf dan is het verplicht om een mondkapje te dragen in winkels, publieke binnenruimten als gemeentehuizen, bibliotheken en stations en bij mensen die een contactberoep hebben, zoals de kapper.

Mondkapje nu op minder plekken verplicht

Op dit moment is een mondkapje alleen verplicht in het openbaar vervoer, in vliegtuigen en op luchthavens. Voor winkels geldt het dragen tot dinsdag nog als ‘dringend advies’. Het merendeel van de Nederlanders volgt dat advies overigens goed op.



Als het dan toch moet, dan ga ik voor zoveel mogelijk bescherming met een ffp3 #mondkapje https://t.co/cmBq0vzYjJ pic.twitter.com/n1HpbGqfYu — Incroyable (@Incroya90767163) November 27, 2020

Door middel van onder meer radiospotjes, reclamebanners op websites en posts op social media wordt door de overheid aan mensen uitgelegd wat er wel en niet onder een mondkapje wordt verstaan. Ook valt te lezen en te zien hoe je deze correct en veilig gebruikt. De naam van de publiekscampagne is vandaag nog niet bekendgemaakt.

Uitzonderingen

De plicht geldt voor publiek toegankelijke binnenruimtes, waar onder meer winkels en de openbare delen van overheidsgebouwen onder vallen. Er kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt, als iemand bijvoorbeeld om medische redenen geen kapje kan dragen.



2020 be like. Even kijken welk mondkapje bij mn jurk past 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/RrntjGN8eM — Haaiii3 (@Haaiii3NL) November 27, 2020

Ook mag er van de plicht worden afgeweken als een werknemer anders acht uur lang met een kapje op zou moeten staan, zo legde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag uit in een debat. In dergelijke situaties mag „je ruimte bieden als werkgever” om een face shield te dragen. Het moet dan wel gaan om een spatscherm dat het hele gezicht bedekt, en niet „zo’n half ding onder je kin”, aldus De Jonge.

Partij voor de Dieren wilde het niet

Niets staat de invoering van de mondkapjesplicht op 1 december nog in de weg. De Tweede Kamer had tot donderdag om een stokje te steken voor de nieuwe coronamaatregel, maar deed dat niet. Premier Rutte en minister Hugo de Jonge maakten de verplichting enige tijd geleden bekend tijdens de welbekende ‘corona-persconferentie‘, maar moesten dat juridisch nog dichttimmeren.

De Partij voor de Dieren en Kamerlid Wybren van Haga hadden nog wel moties ingediend om de mondkapjesplicht de pas af te snijden, maar die kregen niet voldoende steun.

