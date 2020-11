Twitter gaat los met grappige, maar ook rake tweets over de persconferentie

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge hadden weer veel te zeggen tijdens de persconferentie. Over het algemeen was het goed nieuws, dat de trend van de cijfers positief is en de laatste aanvullende maatregelen geschrapt worden. We gaan dus terug naar de gedeeltelijke lockdown die vanaf 13 oktober golden.



Maar we zijn er nog niet: de cijfers zijn alsnog te hoog. We moeten dus nog even volhouden. Ook Sinterklaas (en misschien kerst) moeten we in kleine kring vieren. Rutte zei zelfs dat we een voorbeeld moeten nemen aan Sinterklaas. Hij deed het namelijk goed, afgelopen zaterdag, met z’n coronaproof intocht.

Maar één Twitteraar lette wel heel goed op en plaatst daar een kanttekening bij: „Rutte is blijkbaar vergeten dat Sinterklaas op 6 december naar Spanje gaat.” En dat de goedheiligman ons land in kwam vanuit Spanje, zónder eerst in quarantaine te gaan, was de premier ook even vergeten, lijkt wel. Iemand anders zegt: „Het is wel een noodzakelijke reis, als Sinterklaas in Nederland blijft komen de pepernoten nooit in de aanbieding.”



Rutte urges everyone to follow the example of Sinterklaas, apparently forgetting that he'll be travelling to Spain on December 6.



Wandelclub

Minister De Jonge benadrukte dat we gezond moeten leven om onze weerstand tegen het virus te verhogen. Bijvoorbeeld door een halfuurtje te wandelen, stelde hij voor. „Gezond leven maakt je weerstand beter en je voelt je beter.” Iemand op Twitter stelt een nieuw clubje voor:



Iemand anders zegt juist dat de minister geen rekening, of niet genoeg rekening, houdt met de sporters in Nederland. Zo gelden er nog steeds restricties voor de amateursport.



Foutjes in de cijfers

Een andere oplettende Twitteraar dacht een paar fouten in de cijfers te bespeuren. Zo denkt hij dat Rutte en De Jonge iets te optimistisch zijn over het dalen van de cijfers. Hij zegt dat je bij virusverspreiding niet moet denken in totale aantallen (van 9000 naar 5000), maar in halveringen. We zaten dus op zo’n 9000 per dag, nu op de helft. Om echt lagere aantallen te bereiken, hebben we nog een stuk of drie halveringen te gaan. Als je het zo bekijkt, zitten we pas op een kwart.



Hugo de Jonge gaf aan dat er bij 3600 besmettingen per dag weer iets versoepeld kan worden. Ook daar plaatst bovenstaande Twitteraar een kanttekening bij: „Hier geldt dat je per regio moet kijken, want bij 3600 positieve tests per dag landelijk zal nog de helft van de regio’s in ‘ernstig’ zitten. Bovendien: we zouden toch niet meer te vroeg versoepelen?”

Kortom: er was op Twitter weer meer dan genoeg te doen om de persconferentie.

