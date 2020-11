Youp van ’t Hek dient verzoek in: ‘Maak Carré een avondje een kerk’

Youp van ’t Hek gaat samen met zijn management, BNNVARA en Theater Carré een „ontzettend aardig verzoek indienen.” Ze willen een uitzondering krijgen op de coronaregels voor de oudejaarsconference. Dat vertelt hij donderdagavond in BEAU. In dit gesprek komt hij ook nog terug op een eerder statement dat hij maakte bij NPO Radio 1.

Er geldt een maximum van dertig mensen die tegelijkertijd in dezelfde binnenruimte mogen zijn. De cabaretier hoopt met zijn verzoek meer mensen te kunnen ontvangen in Carré: „Dertig vind ik heel weinig”. Ook met 250 tot 300 mensen in Carré kan er volgens Van ’t Hek nog steeds genoeg afstand worden gehouden.



Verzoek Van ’t Hek

In dat verzoek wordt gezegd: „Alsjeblieft, maak ons een avondje een kerk.” Zo vertelt Van ’t Hek. „Geef ons één avond.” Voor religieuze bijeenkomsten geldt namelijk geen maximum van dertig mensen in een binnenruimte.

De cabaretier zegt dat hij zo een betere oudejaarsconference neer kan zetten. „Dan kan ik een veel betere voorstelling op televisie maken.” Maar als die oproep niet wordt beantwoord, gaat Van ’t Hek niet moeilijk doen. „Maar ja, als het voor dertig moet, wie ben ik?” Bij wie de aanvraag neergelegd wordt, zegt Van ‘t Hek niet.

Of de cabaretier zijn zin krijgt, is nog maar de vraag. Sinds de gedeeltelijke lockdown is ingegaan, kunnen culturele instellingen geen ontheffing meer krijgen om meer dan dertig bezoekers te ontvangen.



Aanvraag

De 66-jarige cabaretier zei zondag in een interview op NPO Radio 1 dat hij alleen voor 250 man publiek zou willen spelen. Anders kon hij zijn conference beter afzeggen. Maar daar komt hij bij BEAU op terug. „Ik ben nu niet degene die zegt: ‘ik ga het niet doen’. Zo zit ik niet in elkaar.”

De tiende en laatste oudejaarsconference van Youp van ’t Hek is 31 december te zien op NPO 1.



