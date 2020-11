Coronavaccin fel discussiepunt, veel bijval longarts met #ikvaccineer

De vraag wel of geen coronavaccin levert overal felle discussies op. Een oproep tot ‘wel’ van een longarts krijgt veel bijval met #ikvaccineer. Anderen gebruiken die hashtag ook trouwens, om luid en duidelijk aan te geven dat geen haar op hun hoofd ook maar aan zo’n prikje denkt.

Van de Tweede Kamer in Den Haag tot thuis aan de etenstafel, overal wordt de discussie gevoerd: laat je je tegen het coronavirus vaccineren of niet? Moet het verplicht worden en kan dat eigenlijk wel? En wat gebeurt er op termijn met mensen die er voor kiezen om het vaccineren aan zich voorbij te laten gaan? De discussies zijn logisch. Je laat een goedje in je lichaam spuiten dat je niet kent, aan de andere kant willen velen ook niets liever dan meehelpen om de samenleving weer gezond op gang te krijgen.

Stand van zaken coronavaccin

Overal ter wereld wordt hard gewerkt om zo snel als mogelijk een goed coronavaccin op de markt te brengen. Verschillende farmaceuten, de makers van het vaccin, laten zeer positieve geluiden horen.Een coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor meer dan 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting, zo werd afgelopen week gemeld. Deze week volgden hoopvolle berichten over een vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna.

Dat zijn voorlopig inkoppertjes, want welke ondernemer prijst zijn eigen waren nu niet aan? Het is nu aan de wetenschap om via vervolgonderzoek het coronavaccin-stoplicht op rood te houden of op groen te zetten. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid was in de Tweede Kamer gisteren hoopvol. In Nederland zullen de eerste inentingen met coronavaccins in de eerste maanden van volgend jaar plaatsvinden, zo verwacht De Jonge, maar: „Veiligheid voorop.” De minister wil dat in elk geval 70 procent van de Nederlanders zich laat vaccineren en zet in op voorlichting: „We zullen alle dagen van de week vertellen hoe belangrijk het is om afscheid te nemen van deze vreselijk nare periode en al het leed dat het veroorzaakt. Dat zullen we overbrengen.”

39 procent van de Nederlanders wil het vaccin op dit moment hebben, wijst onderzoek van de TU Delft uit. 48 procent wacht liever af wat de ervaringen zijn van anderen en 13 procent zou het vaccin afwijzen als hij of zij het nu moest zeggen.

Ook discussie op hoog niveau

Tot een vaccinatieverplichting zal het in Nederland niet komen, daarvoor is te veel weerstand en ook de meerderheid van de politiek – inclusief het kabinet – ziet dat absoluut niet zitten. De afgelopen week is echter ook de term ‘indirecte vaccinatieplicht’ gevallen, tot gisteren in de Tweede Kamer aan toe. De ministers in het kabinet vinden dat bepaald geen goed idee, maar nota bene kabinetspartij VVD kwam er in het coronadebat mee op de proppen. Bij monde van VVD-Kamerlid Hayke Veldman werd duidelijk dat de liberalen in ieder geval willen nadenken over een indirecte vaccinatieplicht. Overigens gaf Veldman ook aan dat hij graag ziet dat mensen „vrijwillig een verstandige keuze” maken.

Zonder coronavaccin niet naar Pinkpop?

Een indirectie vaccinatieplicht zal opnieuw tot een storm aan discussies opleveren. Want je kunt er nogal wat bij bedenken. Krijg je dan nog wel die baan in een verpleeg- of ziekenhuis of kan je worden afgewezen omdat je je niet hebt laten vaccineren? Moet je je bij het kopen van een kaartje voor het Pinkpop als ‘gevaccineerd’ laten registeren en mag je dan pas het festivalterrein in Landgraaf op?

Allemaal vragen die later beantwoord zullen worden, maar velen hebben hun mening via social media al kenbaar gemaakt. Dat gebeurt onder meer (en veel) met de hashtag #ikvaccineer, zoals longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gisteren deed. De Hosson gaf aan dat je laten vaccineren juist kwetsbare anderen zal beschermen.



Misschien word je zelf dan niet erg ziek van griep of corona, maar vaccineren doe je vooral ook voor de ander, een kwetsbare oudere, iemand die chemotherapie krijgt. Je opa. #ikvaccineer — Sander de Hosson (@shossontwits) November 18, 2020

Veel bijval

De longarts krijgt via de hashtag veel bijval, zoals deze voorbeelden:



Over een uurtje wordt de vaccinatievolgorde bekend gemaakt door de gezondheidsraad, echt per ziekte als ik het goed begrepen heb en ik ben gewoon misselijk van spanning. Ik hoop ZO dat ik in de eerste groep zit. #ikvaccineer — Valerie van de Flier (@vvdf020) November 19, 2020



#ikvaccineer, niet omdat het MOET, maar omdat het kan! — RFGTweet (@RFG112) November 19, 2020



Als longpatiënt weet ik hoe het is om echt benauwd te zijn. Dat is pure angst. Dat gun ik niemand. #ikvaccineer — Team Koosje (@TKoosje) November 19, 2020

Ook felle tegenstand

De hashtag #ikvaccineer wordt echter ook ingezet om aan te geven dat men er niet over peinst om een prik te laten zetten.



#ikvaccineer Het menselijk lichaam als de nieuwe melkkoe. Jaarlijks 17 miljoen prikjes a 35 Euro is toch weer gauw verdient. Wat zegt u? Zonder de prik overleeft 99,95% van de 17 miljoen het ook zonder problemen? Ja maar dat is egoïstisch denken🤦‍♂️ — Dennisneedshelp (@dennisneedshelp) November 19, 2020



Goed hoor dat er zoveel #ikvaccineer zijn top, zo blijft het dik onder de 1 waarde. Dan hoef ik het niet te nemen 😎 — Richard Van Velden (@VeldenRichard) November 19, 2020



Net ruzie gehad met mijn dochter van 18 omdat ze van plan is om zichzelf te #vaccineren. Als vader bepaal ik over het lichaam van mijn dochters! #Vaccins plas je er na 1 dag uit, heb ik ooit eens gelezen op Facebook.#vaccinatieplicht #Vaccinatie #ikvaccineer #ikvaccineerniet — Joost Hoekstra Ⓥ (@JoostHoekstra1) November 19, 2020

Advies over coronavaccin

Hoe nu verder? Er wordt nog wel even verder gediscussieerd. De Gezondheidsraad komt vandaag in elk geval met een voorlopig advies aan het kabinet over de vraag hoe om te springen met een vaccin tegen corona, mocht dat tot de markt worden toegelaten. Daarbij wordt nog niet ingegaan op een specifiek vaccin, maar gaat het heel algemeen over elk vaccin dat goed genoeg zal blijken te zijn.

Pas als duidelijk is welk(e) vaccins kan of kunnen worden toegepast, komt er mogelijk een nader advies, mits daar om wordt gevraagd.

Een advies is nodig, omdat een vaccin zeer waarschijnlijk niet meteen voor iedereen beschikbaar kan zijn. Het advies moet voorzien in een manier waarop ‘maximaal gezondheidswinst’ kan worden behaald.

