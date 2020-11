‘Vaccin grootste troef tegen coronavirus’, maar steeds minder mensen willen vaccinatie

Pas als er een goed werkend, veilig vaccin beschikbaar is, kunnen we het virus de kop indrukken, zei minister Hugo de Jonge vanavond. Daar mikt het kabinet dan ook op: grootschalige vaccinatie, goedwerkende medicijnen en nog meer en nog sneller testen. Zo hoopt het kabinet het virus op de hielen te blijven. Maar steeds minder mensen zien iets in zo’n coronavaccinatie.

„Een goed werkend vaccin komt steeds dichterbij”, vertelde De Jonge tijdens de inmiddels bekende coronapersconferentie. „De eerste inentingen zouden in de eerste maanden van 2021 kunnen plaatsvinden. Dat is hoopvol en daar kijken we naar uit.”



De Jonge benadrukte wel dat het vaccineren van alle (of de meeste) Nederlanders niet binnen een paar dagen klaar is. „Het kan lang duren voordat iedereen ingeënt is. We hebben niet genoeg vaccins om alle Nederlanders tegelijk te vaccineren.” Wel zei hij dat het kabinet bezig is met het uitwerken van keuzes rondom het vaccin. Welke bevolkingsgroep wordt als eerst gevaccineerd?

6o procent is voor vaccin

Maar misschien is de vraag niet eens welke bevolkingsgroep als eerst wordt gevaccineerd, maar welke bevolkingsgroepen dat überhaupt willen. Uit een recente peiling blijkt namelijk dat het percentage mensen dat gevaccineerd wil worden tegen het virus, terugloopt. Steeds minder mensen zien iets in zo’n coronaprik.



Serieuze vraag voor een vriend;

De peiling is uitgevoerd in opdracht van de NOS, onder 1140 mensen. Slechts 60 procent van hen antwoordde bevestigend op de vraag of zij zich willen laten vaccineren als een vaccin beschikbaar komt. Van de respondenten die vaccinatie wel zien zitten, zei de helft zich „zeker wel” te laten inenten. De andere helft houdt het op „waarschijnlijk wel”.

In juni en september werden diezelfde vragen gesteld aan een representatieve groep Nederlanders. In juni wilde nog 73 procent zich laten inenten, in september was dat percentage gedaald tot 65 procent. Nu wil dus maar 60 procent zich laten vaccineren.

Van de mensen die niet van plan zijn zich te laten vaccineren, zegt 11 procent zich „zeker niet” te laten inenten, 12 procent „waarschijnlijk niet”. 17 procent zegt het nog niet zeker te weten. Vooral onder jongeren is er minder animo voor het vaccin. 65-plussers zien er wel wat in.



Ok, vaccinatie wordt niet verplicht. Duidelijk.

Maar ben benieuwd wat voor beperkingen of maatregelen

Gezond leven

Zorgminister De Jonge had nog een andere tip om weerbaarder te worden tegen het coronavirus: leef gezond. Zo bouw je een betere weerstand op, zegt hij. Tijdens de persconferentie vertelde De Jonge dat het al zou helpen als mensen dagelijks een half uurtje wandelen. „Gezond leven maakt je weerstand beter en je voelt je beter.”

De komende maanden zal meer en vaker worden getest op het coronavirus, ook met hulp van Defensie en het bedrijfsleven. „Met meer testen zitten we het virus meer op de hielen. Hoe meer we testen, hoe meer vrijheden we ons kunnen veroorloven. Het helpt allemaal en geeft perspectief”, zei De Jonge.

