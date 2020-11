Campagne tegen lachgas: ‘Word geen clown in het verkeer’

In een korte tijd is het gebruik van lachgas in het verkeer een groot probleem geworden in ons land. Hierdoor maken gemeentes zich zorgen, omdat het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel is, enorm stijgt. Jeugdorganisatie TeamAlert start daarom vandaag een nieuwe campagne: ‘Rij Ballonvrij’.

Lachgas wordt vaak gebruikt tijdens het uitgaan en in de auto. Volgens eerder onderzoek van TeamAlert is de auto dé plek voor jongeren om het middel te gebruiken. Met een nieuwe campagne hoopt de organisatie het lachgasgebruik in het verkeer onder jongeren tegen te gaan.

Word geen clown in het verkeer

Omdat jongeren door het effect van lachgas de gevaren van het rijden onder invloed niet meer inzien, is de stap om onder invloed van lachgas te rijden klein. De gevolgen hiervan zijn te hard of te langzaam rijden en slingeren op de weg, met alle gevolgen van dien.

Voor TeamAlert is het duidelijk: „Lachgas in het verkeer is gevaarlijk”. Om dit probleem aan te pakken, start de organisatie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag de campagne ‘Rij Ballonvrij’. Het doel van deze campagne is om jongeren te laten inzien dat lachgasgebruik in de auto niet normaal is. De slogan van de campagne luidt: ‘Word geen clown in het verkeer’. Om de jongeren te bereiken, is de campagne vooral op social media gericht.

Campagne Ballonvrij

De campagne richt zich niet alleen op bestuurders die lachgas gebruiken. Ook medepassagiers in de auto vallen in de doelgroep van de campagne. Uit onderzoek van TeamAlert blijkt dat passagiers elkaar niet aanspreken op hun gevaarlijke gedrag. Tips en tricks in deze campagne moeten medereizigers stimuleren om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.



Vandaag lanceert @TeamAlert een nieuwe campagne: "Rij Ballonvrij". Deze campagne, met als slogan “word geen clown in het verkeer”, wil jongeren laten inzien dat lachgasgebruik in de auto niet normaal is #rijballonvrij #lachgas #wordgeenclowninhetverkeer https://t.co/6whcZrOz44 — TeamAlert (@TeamAlert) November 19, 2020

Lachgas is ‘levensgevaarlijk’

Volgens minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is deze campagne „helaas” hard nodig. Zij geeft aan dat een ballonnetje lachgas achter het stuur „levensgevaarlijk” en „allesbehalve onschuldig” is. „Lachgas in het verkeer kan het einde van je eigen leven of dat van een andere verkeersdeelnemer betekenen. Doe dat jezelf of een ander niet aan”, zegt Van Nieuwenhuizen.

De campagne gaat vandaag van start op het Jaarbeursplein in Utrecht. Bij deze lancering gaan TeamAlert-clowns in gesprek met jongeren over de gevaren van lachgasgebruik in het verkeer.

