69 gevangenen ontsnapt, politie houdt een klopjacht

In Libanon zijn vanochtend vroeg 69 gedetineerden ontsnapt uit een gevangenis. Ze braken de celdeuren open en vluchtten.

Vijf van hen kwamen even later om het leven toen hun vluchtauto tegen een boom reed tijdens de politieachtervolgingen. Dat melden veiligheidsbronnen en het staatspersbureau van Libanon, NNA. De zesde inzittende raakte zwaargewond.

De gevangenen vluchtten bij zonsopgang uit de gevangenis in het district Baabda in Beiroet. Al snel hadden veiligheidstroepen de omliggende gebieden afgezet.

Vijftien gedetineerden zijn inmiddels (opnieuw) gearresteerd. Eentje werd teruggebracht door zijn moeder. Er is een klopjacht geopend op de nog vrij lopende gevangenen. Ook loopt er een onderzoek. Een officier van justitie heeft gezegd dat ze een „samenspanning tussen de gevangenen en hun bewakers” niet uitsluit.

Amnesty International meldde in april dat er rellen waren geweest in Libanese gevangenissen en sit-inprotesten van families. Dit vanwege zorgen over de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen.

Hoewel de Libanese regering verschillende maatregelen heeft genomen, waaronder enkele vrijlatingen, vindt de vereniging die zich inzet voor mensenrechten dat autoriteiten prioriteit moeten geven aan het vrijlaten van gevangenen die hun straf hebben uitgezeten.

