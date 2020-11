Suseela ontwierp ‘Tiny Trees’, een kerstboom op stof

Nog 34 dagen, en dan is het Kerstmis. Met alles wat er om ons heen afspeelt, is dat een lichtpunt waar veel mensen naar uitkijken. Heb je altijd al kerst willen vieren op een duurzame manier maar weet je niet waar je moet beginnen? Metro geeft tips.

GZ-psycholoog en pedagoog Emmeliek Boost zei deze week in de Volkskrant dat het belangrijk is dat er geen teleurstelling heerst over het feit dat kerst er dit jaar anders uit zal zien. Volgens Boost biedt de coronacrisis ons juist de kans om het anders aan te pakken en na te denken over hetgeen wat echt belangrijk is. Zoals familie, en misschien ook wel het milieu?

Duurzaam diner

Draai je hand er niet voor om en probeer eens wat anders. Geniet samen met een handje vol gasten, van een heerlijk duurzame maaltijd. Tip: Let bij het kiezen van de ingrediënten op biologische en of lokale- en seizoensproducten. Er zijn veel manieren om verantwoord te genieten van een smakelijke kerstdiner.

Tiny Trees

Wil je wel graag een kerstboom in huis halen, maar sta je liever niet in de drukke rij van het tuincentrum? Kies dan voor de Tiny Tree. De Tiny Tree is een kerstboom op stof, die je zo aan de muur kunt ophangen. Het concept is bedacht en ontworpen door de Arnhemse Suseela Gorter. De doeken komen in verschillende varianten inclusief kerstverlichting.

Deze duurzame den uit eigen land past ‘naa(l)dloos’ in je interieur. „Ik vind het zonde om voor een paar weken kerstplezier een boom om te hakken. Ik heb dan liever een kerstboom die je kunt oprollen en tot volgend jaar kunt bewaren”, zegt Gorter. „Perfect voor alle thuiswerkers in Nederland die hun zolder-office willen opleuken.”

Kerstkaarten uit de bodem

Naast de Tiny Trees heeft de ontwerper ook een reeks duurzame kerstkaarten gemaakt. Door verdieping in duurzame productieprocessen, bevatten deze vrolijke kaarten gifvrije inkt. Het papier is gemaakt van bladeren en stengels van landbouwafval. Dit product heeft echt een ‘tiny’ voetprint op het milieu.

Cadeau uit het hart

Cadeautjes onder de boom kunnen natuurlijk niet missen. Door zelf iets te maken geef je een creatieve draai aan deze kerstdagen. Nu kan al de extra vrije tijd die we door het thuis zitten hebben, worden benut. Maak een leuk fotoalbum of brei een warme sjaal. Door zelf iets te maken wordt het persoonlijker en niet te vergeten, veel duurzamer.

