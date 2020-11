Boeren naar Den Haag, vertraging bij provinciale wegen

Vanuit het hele land zijn boeren op weg naar Den Haag, waar ze vandaag demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Code Oranje heet de actie. Op de snelwegen zorgde dat ’s ochtends vroeg niet voor problemen volgens de ANWB. In de loop van de ochtend is wel vertraging ontstaan bij de provinciale wegen in de omgeving van Den Haag.

Op de A4 is wat vertraging bij Wassenaar. Dat komt omdat de N44 richting Den Haag enige tijd was afgesloten om boeren met trekkers langs te laten. Ook bij de N-wegen bij Wassenaar is wat vertraging: 6 kilometer langzaam rijdend verkeer op de N44, bij de aansluiting op de N14. Ook op de N11 (Bodegraven – Leiden) is oponthoud. Bij Alphen aan den Rijn staat 3 kilometer file.



Tientallen boeren onderweg

Uit onder meer Limburg, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en de Achterhoek waren maandagavond en in de nacht van maandag op vanmorgen al vele boeren onderweg. Dat zei Mark van den Oever van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gisteravond. De eerste boeren arriveerden rond half zes met hun trekkers in Den Haag.



Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De Benoordenhoutseweg in Den Haag is in beide richtingen dicht in verband met de demonstratie, meldt Rijkswaterstaat.



Trekkerdefilé

De boeren houden vanmorgen een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De actiegroep heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. Deze instanties besloten dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis vandaag niet is toegestaan.

Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam.

