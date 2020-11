Eén op de zeven jongeren: last van depressieve klachten, paniekaanvallen en slaapproblemen

Het Amsterdam UMC en gezondheidsfondsen maken zich zorgen over het aan aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Eén op de zeven Nederlandse jongeren ervaart namelijk depressieve klachten die gepaard gaan met paniekaanvallen, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Hierbij wordt één op de twaalf door de psychische klachten beperkt in het dagelijks leven.

Dat maakt het Amsterdam UMC bekend op basis van onderzoek in opdracht van twintig gezondheidsfondsen. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2100 jongeren uit verschillende groepen, in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar.

Stigma klachten

Veel jongeren hebben moeite met de prestatiesamenleving waarin ze opgroeien en de stress die ze door druk op school ervaren, zo menen de onderzoekers.

Daarbij komt dat de hulp op het gebied van geestelijke gezondheid voor deze groep onvoldoende is. Zo zijn de wachtlijsten in de jeugd-GGZ veel te lang. „We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan en het probleem groter en groter laten worden. Jongeren mogen hier niet de dupe van worden”, zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting.

De organisaties maken zich, naast het gebrek aan aandacht, ook zorgen om het stigma dat rust op psychische klachten. Veel jongeren vinden het volgens de onderzoekers moeilijk om open te zijn over hun mentale gezondheid. „Maar liefst 34 procent van de jongeren denkt vaak onterecht dat mensen met psychische problemen een gevaar zijn voor de samenleving.”

Manifest

De gezondheidsorganisaties starten de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie. Om „psychisch leed een halt toe te roepen en Nederlandse jongeren te helpen om mentaal gezond te zijn”. Zo komen er onder meer projecten voor jongeren en campagnes om het stigma door te breken.

De alliantie overhandigt vandaag een manifest aan de Tweede Kamer waarin zij de politiek oproept om tot een ‘Preventieakkoord Mentale Gezondheid’ te komen.

