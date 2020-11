Farmers Defence Force en hun Code Oranje: ‘Wij hebben een brief voor de koning’

Morgen is het zo ver. Farmers Defence Force (FDF) reist ‘met duizenden trekkers’ én een brief voor de koning af naar Den Haag. Code Oranje heet de actie tegen ‘een draak van een wet’ en ze hebben een nieuwe hashtag: #optoeren.

Het plan was eerst om te demonstreren voor Huis ten Bosch en de brief te overhandigen aan het Kabinet van de Koning, maar de plannen hebben de boeren enigszins moeten wijzigen. De inhoud van de brief niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Farmers Defence Force gaat op dinsdag 17 november met trekkers actie voeren tegen de nieuwe Omgevingswet. Voorman Mark van den Oever kondigt op de sociale media een hete herfst aan en roept onder de hashtag #Optoeren boeren op om mee te doenhttps://t.co/ZnQ6gufXYd — DoeNormaal (@vrijevogel145) November 6, 2020

Deze brief – of het verzoekschrift – bevat de noodkreet van de boeren die de hoop niet opgeven. „We hopen dat de koning toch iets teweeg kan brengen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wetsvoorstel

Met deze protestactie, die zoals alle eerdere acties ook op Twitter goed zichtbaar is, proberen de boeren het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering tegen te houden. Minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) wil dat de nieuwe stikstofplannen nog voor de kerst door de Tweede Kamer worden behandeld, de FDF wil dat niet. Metro sprak Sieta van Keimpema, de woordvoerder van FDF, hierover aan de telefoon.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brief FDF voor de koning

Van Keimpema geeft aan dat in de brief in grote lijnen staat wat de boeren momenteel ervaren. Daarnaast ook hoe zij de laatste jaren door beleidsfouten en besluiten van de regering verder in de problemen zijn geraakt. „De boeren verliezen hun vergunningen en bedrijven staan stil”, zegt Van Keimpema, die ook vice- voorzitter van European Milk Board is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The European Milk Board (EMB) has elected its current vice president Sieta van Keimpema from the Netherlands as its new president. https://t.co/0yEVcZkeMc #newappointment #businessnews #europeanmilkboard pic.twitter.com/B0b29SSthI — Dairy Industries International (@dairyindustries) October 19, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hier de verwachting van min. Schouten damen met min. Ollengren de boeren hun grond willen gaan afpakken. Mogelijk alle vergunningen waardeloos: Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering: TOELICHTING https://t.co/Sjk4UNcx4A — Cees de Boer (@CeesdeBoer7) October 26, 2020

Zij verwees hiermee naar de eerdere Fosfaatwetgeving van de overheid. „Er zijn veel meer vergunningen verleend dan wat eigenlijk toegestaan is. De overheid kwam daar vervolgens achter en nu moeten de boeren dat repareren. Er is van ons allemaal een deel van de ruimte om te produceren afgenomen”, zegt Van Keimpema. Ze spreekt van „fout op fout ten koste van de boeren.”

Gevolgen voor de boeren

De boeren willen voorkomen dat het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt opgenomen in de Omgevingswet. Deze wet, waarmee de overheid alle wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur wil bundelen, zorgt volgens Keimpema voor „ernstige zaken” ten aanzien van de rechten van de boeren.

Het bestaansrecht van boeren zou hiermee in gevaar komen. Ook het recht van zelfbeschikking wordt ingeperkt omdat gemeentes, provincies en waterschapsbesturen dan over grond mogen bepalen. „Iedereen kan straks de bestemming van jouw land veranderen zonder dat jij daar iets over te zeggen hebt”, zegt woordvoerder Keimpema. Ze spreekt van „inperking” van burgerrechten en het „ertegenin gaan” van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees ook: Celstraf voor de vurige ‘eendmansactie’ van de Vegan Streaker

Slikken en weer doorgaan

Tijd voor (wederom) actie dus, al loopt het allemaal wel wat anders dan gehoopt. Zo hoorden de boeren vanmiddag dat het protest bij het koninklijk paleis niet is toegestaan: de boeren moeten van de gemeente naar de Koekamp, waar ze van 9.00 tot 11.00 uur hun demonstratie kunnen houden. „We hebben er niet veel begrip voor dat we niet voor de hekken van het paleis mogen demonstreren”, vertelde Van Keimpema hierover. „Want de weg langs het paleis is een gewone doorgaande weg, die ook niet heel onmisbaar is als verkeersader. We zien het nut niet van het verbod.” Maar het is slikken en weer doorgaan: „We willen dat alle aandacht uitgaat naar onze noodkreet over de stikstofplannen van het kabinet en daarom doen we zoals ons is gevraagd.”

Brief voor de koning

Volgens Van Keimpema rijden er dinsdag zo’n duizend tractoren uit het hele land naar Den Haag. Een onbekend aantal actievoerders komt met de auto. Overigens neemt onze koning de brief niet zelf aan. Waar het plan eerst was om met een kleine delegatie naar het Kabinet van de Koning bij de Hofvijver te gaan, zal nu een lid van het Kabinet van de Koning de noodkreet van FDF in ontvangst nemen op het podium op de Koekamp.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Het wetsvoorstel ‘#Stikstof-reductie en natuurverbetering’ (…) is ecologisch gezien een drama en juridisch gezien boterzacht.", oordeelt MOB stellig.

"Hoe zit dat met de Bijbelse opdracht aan @carolaschouten om goed voor onze natuur te zorgen?"https://t.co/0BxZHFIlDO pic.twitter.com/T4tqzRGWJN — Patrick Jansen 🐾 (@PatrickAJansen) October 14, 2020

Tot na de pandemie

Het algehele doel van FDF is om aandacht te trekken voor de boerengemeenschap. Door de pandemie is het nu niet mogelijk om rond de tafel te zitten en een discussie met parlementsleden aan te gaan om hen over de problemen van boeren te informeren. „Den Haag dendert door op volle kracht, maar van ons wordt verwacht dat we thuis blijven zitten. Wij vinden daarom dat er momenteel niet zoveel druk op de plannen moet worden gezet. Men moet het gewoon uitstellen totdat de pandemie ten einde is”, zo meent woordvoerder Van Keimpema.

Ook als de protestactie van morgen niets oplevert, blijft FDF doorgaan. „We kunnen niet anders, het is voor ons erop of eronder.”

Lees ook: Farmers Defence Force wil op actiedag naar de koning: ‘De ultieme Eindbaas’