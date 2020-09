Tweede Kamer is kritisch over nieuwe foto’s van Grapperhaus: ‘Totale afgang’

In de Tweede Kamer wordt kritisch gereageerd op de nieuwe foto’s die zijn opgedoken van minister Ferd Grapperhaus. Daarop is te zien hoe de minister zelf de coronaregels overtreedt.

Op een van de foto’s staat Grapperhaus naast een van zijn gasten, met een arm om haar heen. Op een andere lijkt hij iemand de hand te schudden.

Veel partijen reageerden vorige week, toen vooral de gasten op de bruiloft het niet altijd even nauw leken te nemen met de regels, nog terughoudend. Dat is vandaag anders.

Tweede Kamer: Grapperhaus gaat te ver

„Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. „Maar handen schudden dat doe je gewoon niet, zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten.”

De Kamer debatteert vandaag weer over corona. Ook Grapperhaus zal bij dat debat aanwezig zijn. Volgens de PvdA zal het kabinet moeten uitleggen hoe het zijn gezag wil herstellen. Door de beelden van Grapperhaus is er volgens de partij een gezagsprobleem ontstaan, omdat boa’s en agenten discussie krijgen op straat bij de handhaving.

Volgens PVV-voorman Geert Wilders wordt Grapperhaus „met de minuut ongeloofwaardiger”.



Het gaat mij niet eens om die regels, we moeten af van die anderhalve-meter-samenleving. Maar iemand als Grapperhaus die anderen aso’s noemt, kinderfeestjes door de politie laat verstoren en torenhoge boetes uitdeelt, wordt hierdoor met de minuut ongeloofwaardiger. #Grapperhaus https://t.co/1nigww9Gmt — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 2, 2020

„Het gaat mij niet eens over de anderhalve meter (want wij waren altijd tegen de anderhalve metersamenleving) of het maken van een fout”, laat hij in een reactie weten. „Voor iemand als Grapperhaus die anderen stevig de maat neemt en aso’s noemt en forse boetes uitdeelt aan gewone mensen en bedrijven, is dit een totale afgang.”

1,5 meter niet nageleefd

„Op de foto’s lijkt nóg duidelijker dan we al wisten dat de 1,5 meter niet is nageleefd”, zegt Lilian Marijnissen van de SP. „Dat is niet even een moment per ongeluk te dicht bij elkaar zoals de verklaring was. Niet anderen houden zich niet aan de regels. Hij loopt zelf handen te schudden.”

„Het zou goed zijn als Grapperhaus zich hier uitgebreid over verantwoordt, want hij brengt hierbij boa’s en agenten in een heel lastig parket en ondermijnt het draagvlak voor zijn eigen beleid.”

Boa’s

Want als Grapperhaus het goede voorbeeld niet geeft, waarom dan nog ‘coronaboetes’ uitschrijven, vragen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) zich af. Ze hebben de afgelopen dagen minder boetes uitgeschreven. Dat komt, zo werd gisteren bekend geworden, door de beelden die naar buiten zijn gekomen van de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Vandaag is er in de Tweede Kamer een debat over de geloofwaardigheid van Grapperhaus.

