‘Getrouwde lerares (33) had seks met 15-jarige leerling’

Een getrouwde lerares zou seks hebben gehad met een 15-jarige leerling. Ook zou de lerares, docente op een middelbare school in de Engelse plaats Buckinghamshire, de jongen naaktfoto’s hebben gestuurd via Snapchat. De vrouw moest gisteren voor de rechtbank verschijnen.

De docente, inmiddels 35, zou daarnaast tegen de jongen hebben gezegd dat zij mogelijk zwanger was geworden na een intiem afspraakje. De lerares is getrouwd en heeft jonge kinderen.

Directeur

De directeur van de school kreeg hoogte van het voorval nadat hij de naaktfoto’s van de docente in kwestie onder ogen kreeg. Die foto’s circuleerden onder de tieners. Volgens de aanklagers heeft de vrouw de jongen toegevoegd op Snapchat. Vervolgens zou de docente de jongen met haar auto hebben opgehaald van een sportevenement, en hebben zij „in een veld” seks gehad. Daarna volgden nog twee seksafspraakjes, melden Britse media.



Kandice Barber claimed her Snapchat must have been hacked, before the truth came out https://t.co/mSQq14iJBi — Metro (@MetroUK) September 2, 2020

De afgrond in

In een politie-interview verklaarde de jongen, inmiddels 16, dat ze vaak contact hadden maar daarmee stopten als het schoolpersoneel erachter kwam. Toen hij werd gebeld om met zijn directeur te praten, zei hij dat hij in eerste instantie ontkende seks te hebben gehad. „Ze zei dat als ik haar zou verklikken, ze mij mee de afgrond in zou trekken”, vertelde de jongen. Later zei de jongen: „Ik loog omdat ze me had verteld dat ze zwanger kon zijn van mijn kind, en daarvan raakte ik in paniek. Ik loog tegen vrijwel iedereen behalve mijn vrienden.”

De docente werd vorig jaar maart aangehouden. Ze ontkent alle aanklachten en stelt dat haar account is gehackt en dat zij niet degene is die de foto’s heeft gedeeld. Maar eerder zou ze wel aan een sociaal werker hebben verteld dat het niet zo goed ging tussen haar en haar man en de jongen haar aandacht trok.