Ineens weer een flinke toename: 734 nieuwe coronabesmettingen erbij

Het coronavirus is er nog altijd. Het RIVM registreerde vandaag een toename van 734 nieuwe besmettingen en de tests zijn niet aan te slepen.



De vraag naar coronatests blijft stijgen. De beschikbare testcapaciteit komt onder druk en de wachttijden lopen op. Laat je daarom alleen testen bij klachten. #samentegencorona #alleensamen #coronatest pic.twitter.com/cZPZ3C7ZfU — GGD GHOR Nederland (@GGDGHORNL) September 2, 2020

Het aantal personen dat positief is getest op covid-19 is onverwachts flink toegenomen. Het RIVM registreert vandaag 734 nieuwe besmettingen, waar dat er gisteren 462 waren. Het is de sterkste toename in één dag sinds 11 augustus. In Amsterdam en Rotterdam kwam het aantal besmettingen weer boven de 100 per dag.

Later toegevoegd: Het aantal besmettingen dat vandaag door het RIVM is gemeld is veel hoger dan het gemiddelde aantal meldingen de afgelopen weken. Volgens het RIVM komt dat door „een kortdurende technische storing” gisteren. Hierdoor is een deel van de positieve testen die gisteren hadden moeten worden gemeld, vandaag gemeld. Het totaal aantal besmettingen van vandaag valt vandaag daardoor hoger uit.

Stabiel

Sinds 22 augustus was het aantal besmettingen stabiel met ongeveer 510 gemelde besmettingen per dag. Deze week zijn er 3.749 personen positief getest, 160 meer dan een week eerder. Van de ruim 160 duizend uitgevoerde testen afgelopen week was 2,2 procent positief, een week eerder was dit nog 2,5 procent.

In de regio Amsterdam-Amstelland werden 140 mensen positief getest. Onder hen zijn 118 mensen in de gemeente Amsterdam. Ook in Rotterdam-Rijnmond kwamen 140 nieuwe coronagevallen aan het licht, waarvan 108 in Rotterdam zelf.

In beide regio’s was dit het hoogste aantal meldingen in een dag sinds 15 augustus. Het was bovendien de eerste keer sinds 15 augustus dat het aantal meldingen in Rotterdam-Rijnmond boven de honderd in een etmaal uitkwam. Op dinsdag had Amsterdam-Amstelland 80 nieuwe gevallen gemeld en Rotterdam-Rijnmond 75.

Volgens het coronadashboard van de overheid steeg het aantal besmettingen in de provincie Utrecht met 70, de grootste toename in een dag sinds begin mei.



Toename ziekenhuizen

De drukte in de ziekenhuizen daalde wel iets, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ziekenhuizen behandelen nog 122 coronapatiënten, het laagste aantal in bijna een maand. Er kwamen zes ziekenhuisopnamen bij, gisteren waren dat er vijf. 32 patiënten liggen op de intensive care, een minder dan gisteren. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen daalde van 93 naar 90. Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de komende tijd mogelijk naar het niveau van eind juli. Toen lagen tachtig tot honderd mensen vanwege het coronavirus in een ziekenhuis.

In totaal zijn deze week 43 nieuwe ziekenhuisopnamen gemeld, een halvering ten opzichte van vorige week toen er 85 opnamen werden geregistreerd.

Sterfgevallen

Daarnaast werden vijf nieuwe sterfgevallen gemeld, gisteren waren dat er zes. Het officiële sterftecijfer steeg deze week met 20 naar 6.235. Een week eerder werden er 34 sterfgevallen gemeld. In werkelijkheid zal dat aantal hoger liggen omdat alleen positief geteste personen worden meegenomen in de RIVM-cijfers.