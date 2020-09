Bestolen vrouw (88) schreef pincode op briefje en krijgt niets terug van ING

Een vrouw op leeftijd kan fluiten naar haar briefgeld, nadat ze bestolen werd van zowel haar ING-pinpas als het briefje met de pincode erop. Het komt neer op ‘eigen schuld, dikke bult’.

ING hoeft een hoogbejaarde vrouw geen geld terug te betalen, nadat met haar gestolen pas in twee dagen 7000 euro werd opgenomen. Dat heeft Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bepaald. De 88-jarige kwam er te laat achter dat haar pinpas was ontvreemd, evenals het briefje met bijbehorende pincode dat ze in haar woning bewaarde.

Uit naam van ING circuleren deze zomer trouwens ook brieven, die echt lijken, maar dat niet zijn.



Grof

De vrouw had iemand binnengelaten die zich voordeed als een medewerker van een energiemaatschappij. Vervolgens werd er binnen twee dagen twintig keer geld opgenomen met haar pinpas. Zo werd in totaal een bedrag van 7000 euro afgeschreven.

Een paar dagen later kwam de vrouw op leeftijd erachter dat haar pas was gestolen en dezelfde dag kreeg ze een brief van ING waarin stond dat er mogelijk sprake was geweest van fraude. De bejaarde vroeg het geld terug bij de bank maar die weigerde omdat ze „grof nalatig handelde door de pincode op een briefje in haar woning te bewaren”. Kifid is dat met de bank eens en stelt dat de vrouw zich ondanks haar leeftijd beter had moeten beschermen tegen mogelijke fraude.

Patroon

De vrouw vond ook dat het niet mogelijk zou moeten zijn om binnen twee dagen twintig keer geld op te nemen omdat dat te veel afwijkt van haar reguliere patroon. Normaal gesproken pinde ze een keer per maand en bijna altijd bij hetzelfde filiaal. Ten aanzien van dat argument merkt Kifid op dat de bank niet in de gaten hoeft te houden waar, en hoe vaak, klanten geld opnemen. Bij ING gaan er alleen alarmbellen af wanneer er geld wordt opgenomen boven een bepaald bedrag. De twintig transacties bleven allemaal onder dat bedrag.

‘Grof van de bank’

Op Twitter reageren mensen op het toch wel trieste verhaal. „Grof van de bank! Help de ouderen”, schrijft een man op leeftijd. „Allemachtig… Wat ’n display van gebrek aan kennis over de ouder wordende mens.” Veel mensen vinden dat de ‘eigen schuld’ niet helemaal bij de vrouw ligt. „Vertel mensen met slecht geheugen dan ook manieren om je pincode op te schrijven, zodat vreemden niet weten dat het je pincode is. Bijvoorbeeld als onderdeel van een telefoonnummer van iemand die niet echt bestaat, of als een serie van 10 nummers waarvan jij alleen weet welke vier.”



Toen de pincode net inkwam, kreeg je van de bank een kartonnen hoesje met gaatjes, waar een kaartje inzat. Door die gaatjes op een bepaalde manier aan te kruisen als het ingestoken kaartje op een bep. stand stond, had je dan de "geheimcode" voor je pin. Kreeg je van de ing — Retweettweets (@RTTweets_nl) September 4, 2020

Iemand anders herinnert zich nog die allereerste pincodes en hoe ING de mensen toen hielp. „Toen de pincode net inkwam, kreeg je van de bank een kartonnen hoesje met gaatjes, waar een kaartje inzat. Door die gaatjes op een bepaalde manier aan te kruisen als het ingestoken kaartje op een bepaalde stand stond, had je de ‘geheimcode’ voor je pin. Kreeg je van de ING.”

Een enkeling is het roerend eens met de bank. „Er is inderdaad nooit een excuus om je pincode op te schrijven en dat is gewoon DOM. Ook al ben je 88.” Hij wordt meteen aangepakt. „Lul. Jij vergeet nooit iets, schrijft nooit iets op. Wát een uitspraak over iemand van 88 die niet is opgegroeid met al deze moderne middelen en door het sluiten van alle kleine kantoren ook op weinig hulp kan rekenen.”

