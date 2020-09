Marco Kroon met z’n hyperactieve blaas: ‘Wildplassen puur overmacht’

Als je moet, dan moet je. Zeker als je een hyperactieve blaas hebt, zoals Marco Kroon. Tijdens de rechtszitting moest-ie ook.

Majoor Marco Kroon had naar eigen zeggen dan ook geen andere keuze dan te gaan wildplassen tijdens de carnavalsviering in Den Bosch, waar hij vorig jaar werd beboet door agenten. Vanmiddag vocht hij de boete van 140 euro aan bij de militaire kantonrechter in Arnhem. Die doet over twee weken uitspraak.



95 euro betalen voor wildplassen tijdens carnaval. Daar is Marco Kroon het niet mee eens, vandaag vecht hij de boete aan. https://t.co/STVeevtyrS — Metro (@Metro) September 3, 2020

Hoge nood Kroon

Kroon, drager van de militaire Willemsorde, betoogde in de rechtbank dat hij door hoge nood geen tijd had om een toiletwagen of plaszuil te bereiken. „Ik heb er alles aan gedaan, maar ik kon het niet meer ophouden. Het zweet brak me uit. Het was voor mij niet meer te doen om naar de volgende sanitaire stop te gaan. Het was puur overmacht”, zei Kroon, die een hyperactieve blaas heeft. Ook tijdens de zitting moest hij naar het toilet. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops betoogde dat er voor mensen met blaasproblemen veel te weinig toiletvoorzieningen zijn in het centrum van Den Bosch, zeker met carnaval.

Plas af maken

Kroon werd tijdens het urineren aangesproken door agenten. Hij besloot zijn plas af te maken, wat resulteerde in een aanhouding omdat hij zich daarmee eveneens schuldig maakte aan schennis van de eerbaarheid. Tijdens zijn aanhouding zou hij een kopstoot hebben gegeven aan een agent. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd Kroon eind vorig jaar al veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. Het hoger beroep hierover dient op 3 december bij het gerechtshof in Arnhem.

APV

Knoops betoogde dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet rechtsgeldig is als de gemeente niet meer toiletten plaatst bij een drukbezocht evenement. Dat is de gemeente volgens Knoops ook verplicht, omdat een VN-verdrag voorschrijft dat alle mensen met een beperking recht hebben deel te nemen aan culturele evenementen. Knoops betoog weerhield de rechter om meteen mondeling uitspraak te doen.

Marco Kroon ging deze week na zeventien maanden schorsing weer bij Defensie aan het werk. Hij houdt zich voortaan bezig met veteranenzaken.

Blaas-kaak en andere grapjes

Op Twitter worden er vooral (woord)grapjes over Kroon en zijn plas gemaakt. Het was overigens niet de eerste keer dat de majoor ergens anders dan in een wc-pot kletterde. Een Twitteraar deelt een herinnering. Hij betrapte Marco Kroon op heterdaad, onder de molen. Hij vroeg Kroon wat hij deed. „Observatie meneer, observatie. En beiden gingen we lachend heen.”



Marco Kroon stond tijdens carnaval op straat te plassen, werd hierop aangesproken, en gaf een agent een kopstoot. En zo ontstond Kroona. — Jorn Wemmenhove (@jornwemmenhove) May 19, 2020



Het blijkt wel weer Marco Kroon is een kleine BLAASkaak en probeert zo de rechter is de ZEIK te nemen. #Kroon #kopstoot #plassen — m peters (@peters_marcel) November 25, 2019



Als je tijdens het pissen nog een kopstoot kan uitdelen, ben je wel héél wild aan het plassen..[F!] Marco Kroon aangehouden na ‘escalatie wildplassen’ https://t.co/ioZQKglXK0 via @nrc — PC-Hulp Francois! (@PChulp1) March 5, 2019



