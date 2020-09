Corona stopt opnames Batman, ‘je zou denken dat Batman immuun zou zijn!’

De opnames voor de nieuwste Batman-film zijn tijdelijk gestopt vanwege een coronabesmetting op de set. Sommige crewleden zien er de ironie wel van in, nu de opnames van Batman geveld worden door het coronavirus, dat oorspronkelijk van vleermuizen komt.

Fans kijken er al heel lang smachtend naar uit. The Batman. De allernieuwste Batman-film, die duisterder is dan alle vorige films, getuige de teaser die onlangs werd gedeeld. Toch zal het nog even afwachten zijn of de film daadwerkelijk op de release-datum uitkomt. Ook nu weer gooit corona roet in het eten.

Iemand op de set

De opnames voor de nieuwe Batman-film zijn namelijk gepauzeerd vanwege een coronabesmetting bij één van de crewleden. Warner Bros. bevestigt dat de cast- en crewleden op de set naar huis zijn gestuurd.



🦇 𝐈𝐍𝐅𝐎 | Warner Bros. officially announced that 'The Batman' filming was halted after a crew member was tested positive for Covid-19. #TheBatman pic.twitter.com/1TYHH3NXmE — Robert Pattinson Online (@rpattinsonfr) September 3, 2020

„We hebben een memo gekregen waarin staat dat iemand van de crew een positieve Covid-19-test heeft gehad. Iedereen had het erover op de set”, vertelt een crewlid dat anoniem wil blijven aan Daily Mail. „We weten niet wie er positief is getest, maar het is nu een grote chaos in de planning.”



I hope this isn't a sign of things to come but we gotta be realistic. https://t.co/eGAxjxPBKy — Christopher Marc (@_ChristopherM) September 3, 2020

2021

The Batman met Robert Pattinson in de hoofdrol, waar zo’n 100 miljoen in is gestoken, wordt opgenomen in de Warner Bros-studio in Hertfordshire in Engeland. De opnames werden maandag pas weer hervat na een pauze vanwege de coronacrisis.

Deze opnamestop kost het filmbedrijf zeker honderdduizenden ponden en het kan zelfs vertraging betekenen van de première van de film, die nu voor oktober 2021 staat gepland.

Oh ironie

„Iedereen keek er zo naar uit om weer te beginnen, dus het valt heel rauw op ons dak dat de productie nu weer is gestopt, na maar drie dagen filmen”, vertelt het crewlid. Hij vertelt ook dat veel crewleden het „ironisch” vinden dat de Batman-film is gestopt door het coronavirus. Het virus is tenslotte afkomstig van vleermuizen, wordt nu voornamelijk gedacht. „Je zou toch denken dat Batman er als vleermuisman toch wel immuun voor zou zijn!”

