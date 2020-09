Hij komt, hij komt… Maar wel zonder publiek dit jaar (en locatie onbekend)

Sinterklaas houdt het spannend en solitair dit jaar. Hij vertelt niet van tevoren waar hij aankomt en er is ook niemand welkom. Maar hij kómt wel. Als het goed gaat.

De landelijke Sinterklaasintocht gaat, onder klein voorbehoud, gewoon door, meldt omroep NTR vandaag. Maar de locatie van de intocht wordt niet bekendgemaakt en daarnaast is er geen publiek welkom. „Wat is dan de hele functie van die kerel?”, vraagt Frank van Es zich af op Twitter. En hij is niet de enige.



Waarom houdt je überhaupt een Sinterklaas intocht zonder publiek? Wat is dan de hele functie van die kerel? — Frank van Es (@Frankvns) September 16, 2020



Op mijn verjaardag in november zijn waarschijnlijk meer gasten aanwezig dan dat er bezoekers waren bij de het officiële moment van Koningsdag, dodenherdenking en de intocht van sinterklaas bijelkaar. — Izaäk3S (@izaak3s) September 16, 2020

Maar…

Maar hij komt dus wel, ténzij er nieuwe, strengere maatregelen komen. Dan kan het gebeuren dat een landelijke intocht toch niet doorgaat, maar daar gaat de NTR niet vanuit. „Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is”, schrijft de omroep in een verklaring.

Sinterklaas op social media

„Moet natuurlijk tien dagen in quarantaine als Spanje dan nog code oranje is”, reageert iemand op Twitter op het nieuws. „Dat is wel een goede smoes om er voor te zorgen dat de kids geen schoen kunnen zetten. Sinterklaas en alle zwarte pieten zit nog in quarantaine….. Dank je voor de tip!”, reageert iemand daar weer op. En Floor Janssen weet precies wat Sinterklaas nu wordt: Designated Survivor.



Sinterklaasjournaal

Ook het Sinterklaasjournaal wordt gewoon uitgezonden. De verhaallijn is net als andere jaren niet bekend. „Het Sinterklaasjournaal volgt – dat kunnen we wel zeggen – de belevenissen van Sinterklaas en zijn pieten op weg naar Nederland én in aanloop naar pakjesavond”, zegt de NTR. Het journaal is van maandag 9 november tot en met zaterdag 5 december om 18.00 uur op NPO3 te zien.

De intocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 te volgen.