Kiki geeft alles voor mens en planeet: ‘Zwerfafval groot probleem’

Zaterdag is het World Clean Up Day en wordt wereldwijd stilgestaan bij het steeds groter wordende probleem van zwerfafval. Metro sprak mensen bij wie afval als rode draad door het leven loopt. Aflevering 2: studente Kiki Schollaardt. Haar passie voor een duurzame wereld gaat nog veel verder dan alleen die strijd tegen zwerfafval.

Op World Clean Up Day gaan zaterdag de handen wereldwijd (180 landen) uit de mouwen voor een grote schoonmaakbeurt voor onze planeet. Alleen in Nederland zijn op dit moment al bijna 1500 plekken voor een flinke opruimactie aangemeld. Gistermorgen stond de teller nog op 16.199 deelnemers, 24 uur later zijn het er al 34.905. Geen tijd, maar sta je open voor tips (van Kiki)? Die vind je onderaan het artikel.

Kiki Schollaardt (23) uit Leiden kan er zaterdag niet bij zijn, maar draagt World Clean Up Day een (zeer) warm hart toe. Zij gaat door het leven met het motto duurzaamheid voor mensen en onze planeet en dat geldt voor Kiki 365 dagen per jaar. Bij de studente Future Planet Studies (Universiteit van Amsterdam, minor Gender and Sexuality) gaat het om meer dan zwerfafval, hoe belangrijk zij de aanpak ervan ook vindt. Voor haar gaat het om zowel het opstaan voor sociale rechtvaardigheid voor alle mensen, als het beschermen van de aarde tegen de klimaatcrisis. Samengenomen noemt zij dit ‘intersectioneel milieuactivisme’, een manier waarop wordt blootgelegd dat onrechtvaardigheden tegen minderheidsgroepen en de aarde sterk met elkaar verbonden zijn. Kiki spreekt zich erover uit op haar Instagramaccount, gaat de straat op als het moet en gaat graag over duurzaamheid met anderen in gesprek. Zo ook met Metro.

Samen een doel hebben: minder zwerfafval

Het is de tropische Prinsjesdag als ze in het Huigpark in Leiden op een bankje zit. „Ik ben dit jaar nog niet op de campus in Amsterdam geweest, want de colleges zijn nog steeds online.” Ze mist het contact, omdat ze haar minor volgt met studenten van over de hele wereld. „Ze komen van Californië tot Thailand, daarom is het extra jammer dat we door het online studeren geen goed contact kunnen leggen. Het gevoel van saamhorigheid is dan minder. Aan World Clean Up Day is ook dat juist zo leuk, dat je samen het zelfde doel hebt: de wereld in één dag wat schoner maken.”

Op het eerste oog ziet het parkje er keurig opgeruimd uit. Dan wijst Kiki naar de grond voor het bankje. Duidelijk: meer dan tien sigarettenfilters binnen een vierkante meter. „In die filters zit dus plastic hè?” Soms houdt ze zelf een spontane opruimactie op het strand, maar ze heeft nog niet meegedaan aan World Clean Up Day. „De gedachte van deze actie vind ik heel mooi, maar bij mij gaat het niet om één dag. Ik ben er elke dag mee bezig. Door mijn studie en door mijn interesse in duurzaamheid. Ik pik alleen echt niet elke dag afval van straat… behalve als het recht voor m’n voeten ligt.” Zwerfafval stoort haar. „Zeker. Vooral zo vlak bij het water, dan weet je bijna zeker dat het in de oceaan belant.”

Hier zie je Kiki tijdens een opruimactie, in de week dat het coronavirus het leven zou gaan beheersen:



Duurzaamheid kun je niet aan iedereen opleggen

„Wie weet ben ik er bij de volgende World Clean Up Day wel bij”, zegt Kiki. „Ik vind het leuk om mensen te leren kennen die er ook mee bezig zijn. Echter, als we echt een verschil willen maken in de klimaatcrisis waarin we zitten, dan moeten we – naast dit mooie initiatief – grote stappen maken. Ik vind wel dat je als je met duurzaamheid bezig bent zoals ik, je de privileges die je hebt moet erkennen en het moet snappen dat we niet van iedereen hetzelfde kunnen vragen. Ik ben in de gelegenheid om brood, fruit en groente in losse stuks in de supermarkt in zelf meegebrachte katoenen zakjes te kopen in plaats van in plastic en heb het privilege dat ik hier tijd en geld voor heb. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid, geld of tijd om over duurzame opties na te denken en deze door te voeren in hun leefstijl. Duurzaamheid kun je dus niet zomaar aan iedereen opleggen. Als je het privilege hebt om er wel mee bezig zijn, dan zou men er goed aan doen om niet alleen thuis met duurzaamheid bezig te zijn, maar het ook mee te nemen naar werk en het te integreren in het bedrijf waar je werkt. Want juist daar kunnen grote stappen worden gemaakt voor een duurzamere wereld.”

Meer dan alleen zwerfafval opruimen