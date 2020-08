Bol.com doet Zwarte Piet in de ban, reacties webcare ‘om te smullen’

Vorige week lieten Facebook en Instagram al weten dat ze ‘Zwarte Piet’ in de ban deden. Vandaag meldt Bol.com dat de combinatie van de twee veelbesproken woorden niet meer welkom is op de website. Er wordt volop gereageerd, waarop Bol.com op z’n Bol.com’s reageert.

Zoals op de reactie van iemand die Zwarte Piet wil houden en op zijn beurt zegt te zijn gekwetst door de naam van bol.com, omdat hij zelf wat zwaarlijvig is. „Het verschil tussen racisme en zwaarlijvige mensen kun je vast wel zelf ergens opzoeken. We zijn een privaat bedrijf, geen bijlesdocent.”



Webwinkel @bol_com stopt met de verkoop van producten en boeken waarop Zwarte Piet staat. De reacties van de webcare vandaag zijn om te smullen: pic.twitter.com/wIZXeNNdgZ — Daniël Verlaan (@danielverlaan) August 19, 2020

Bol.com gaat de term ‘Zwarte Piet’ niet meer gebruiken in de teksten over producten die het verkoopt. In plaats daarvan wordt in onder meer titels en productomschrijvingen het woord ‘Piet’ gebruikt.



Verder past de webwinkel de huidskleur in producten aan naar ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt verwezen naar een blanke huidskleur.

In een verklaring op de website meldt het verkoopplatform dat het vanaf eind september niet meer mogelijk is artikelen te verkopen via bol.com die de term ‘Zwarte Piet’ bevatten of uitbeelden. Verkooppartners hebben tot dan de tijd om deze artikelen uit te verkopen of zelf al uit hun assortiment bij bol.com te halen. „Daarna zullen we het zelf actief weren van ons platform.”

De webwinkel, die op Twitter vaak de lachers op z’n hand heeft – en soms ook niet -, stelt dat iedereen bij bol.com terecht moet kunnen en zich er welkom bij moet voelen. „Je welkom voelen gaat niet samen met een assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren.”

Op social media maakt het, zoals altijd bij het gevoelige onderwerp, weer heel wat los. Waar de webcare van Bol.com op geheel eigen wijze op reageert. Wat ook weer allerlei reacties oproept.



Oh man, werken bij de webcare van @bol_com lijkt me het leukste baantje ever! 😂 — Susanne (@suusonline) August 19, 2020



why is zwarte piet a thing it's so dumb the netherlands would be so much better if zwarte piet was never a thing it's so fucking dumb — dick and ball nurture (@420deepthroat) August 19, 2020



Zwarte Piet has nothing to do with racism… #stopracism pic.twitter.com/d4E2wIakwN — Erik van de Velde (@ErikvandeVelde4) August 19, 2020

