Amsterdamse nachtclubs vanmiddag in actie op het Museumplein: ‘We zijn aan het verdrinken’

Amsterdamse nachtclubs hebben hun achterban opgeroepen om vanmiddag bijeen te komen op het Museumplein in Amsterdam. De initiatiefnemers willen uitzicht op versoepelingen van de coronamaatregelen, nu deze week bekend werk dat discotheken en nachtclubs voorlopig dicht blijven.

1 september. Dat was de datum waar nachtclub-uitbaters naar uitkeken. Maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdag bekend dat nachtclubs en discotheken voorlopig nog niet open gaan. Dit om het coronavirus binnen de perken te houden. De initiatiefnemers van vanmiddag willen nu weten: wanneer dan wel?

Manifestatie ‘De Nacht Wacht’

Met de manifestatie ‘De Nacht Wacht’, die vanmiddag om 14.00 uur begint, willen ze aandacht vragen voor de noodlijdende financiële situatie. Bij honderden nachtclubs en discotheken staat het water hen tot de lippen.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve Soos Family ♥♥♥We hebben jullie nodig… Morgen om 14.00 op het museumplein. Wij kunnen de gemeente en… Gepostet von Chicago Social Club am Freitag, 4. September 2020

De oproep wordt ondersteund door clubs als Paradiso, AIR, Panama en Chicago Social Club. De sector ziet mogelijkheden om open te gaan met een „helder en effectief protocol”.

Nachtclubs aan het verdrinken

„De nachtcultuur van Amsterdam is aan het verdrinken en wij kunnen dit niet laten gebeuren”, schrijven de initiatiefnemers. „Als we nu geen gezamenlijk signaal afgeven vanuit de stad en zijn inwoners, bestaat straks 95 procent van de geliefde nacht niet meer.”

Volgens hen is er wel zeker een mogelijkheid om de deuren weer te openen. „Via een helder en effectief protocol, bestaande uit een veilige omgeving, een gezondheidscheck en temperatuurmeting bij de deur, alleen toegang via de voorverkoop en zeer goede afzuig- en ventilatie-installatie.”

5000 stippen

Op de Facebookpagina van het evenement hebben inmiddels 2700 mensen aangegeven te gaan, nog eens 7900 mensen zijn geïnteresseerd. De gemeente heeft op het Museumplein 5000 stippen aangebracht, zodat de demonstranten voldoende afstand kunnen houden. Muziek is niet toegestaan. De organisatie roept deelnemers op zich tijdens de manifestatie aan de coronaregels te houden.

Dj Joost van Bellen gaf in een uitgebreide post op Facebook aan dat hij erbij is. Hij zegt dat hij zich in de steek voelt gelaten en vindt dat de nachtcultuur door het kabinet wordt genegeerd. „De nacht wacht… maar zonder respect en structurele support houden we dat wachten niet vol en gaan we naar de gallemiezen.”





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben flink pissig. Ik sta aanstaande zaterdag op het Museumplein.1 september zou de datum zijn dat de clubs weer… Gepostet von Joost van Bellen am Mittwoch, 2. September 2020

Wakker schudden

„Wij kunnen de gemeente en overheid niet in ons eentje wakker schudden”, zeggen de initiatiefnemers. „Daarom roepen wij jullie op, liefhebbers van de Nederlandse nachtcultuur, om jullie stem te laten horen tijdens een manifestatie aanstaande zaterdag op het Museumplein.”

Lees ook: Tamar: van Dream School tot ster in Paradise Drifters op het witte doek