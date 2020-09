Ruzie in café Wezep loopt uit de hand en leidt tot steekpartij

In het Gelderse Wezep zijn gisteravond vijf gewonden gevallen door een vechtpartij. De ruzie begon in een café in de Zuiderzeestraatweg en werd vervolgens op straat voortgezet.

Tijdens de vechtpartij in het café werd gestoken. Daarna werd de ruzie buiten voortgezet. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend.

Vijf gewonden

Vijf personen raakten gewond. De slachtoffers zijn vier mannen uit Wezep (18, 20, 21 en 21 jaar) en een 45-jarige man uit Kamperveen.

Er waren meerdere politiewagens en ambulances aanwezig. Vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, een gewonde is daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan. Zij verkeren buiten levensgevaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuws: Steekpartij met vijf gewonden in Wezep, 34-jarige man uit Hattem aangehouden – https://t.co/9FDMBlUQ7R (foto's & video) pic.twitter.com/bevXs1tQ4a — Stefan Verkerk (@Stefanuzz) September 5, 2020

Voor het café stond een zwaar beschadigde auto. Omstanders verklaarden dat die is vernield, schrijft Omroep Gelderland. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

Op zoek naar getuigen

Naar aanleiding van de vechtpartij is vannacht rond 03.15 uur een 34-jarige man uit Hattem als verdachte aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie. De politie laat via Twitter weten op zoek te zijn naar getuigen en de zaak te onderzoeken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.