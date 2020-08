Vervolg Marengo-strafzaak: drie dagen in een extra beveiligde rechtszaal

Het beruchte Marengo-proces wordt vervolgd. Vanaf dinsdag zal de Amsterdamse rechtbank in een extra beveiligde rechtszaal op Schiphol drie dagen lang verder gaan met de strafzaak.

De Marengo-zaak heeft zeventien verdachten en gaat over een een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is de Ridouan Taghi (42), ook wel de ‘schrik van de Nederlandse onderwereld’, die samen met zijn handlangers verantwoordelijk zou zijn voor moorden en geweld. De zwaar beveiligde rechtszaal heeft alles te maken met de moorden op de broer en advocaat van kroongetuige Nabil B.

Gekraakte berichten en verklaringen kroongetuige

Hoewel de term ‘Marengo’ al een tijd in het nieuws verschijnt, bevindt de zaak zich nog in een voorbereidende fase. De rechtbank hoopt eind dit jaar aan de inhoudelijke behandeling te beginnen. Naar verwachting zal dit ook maanden duren. Ridouan Taghi zou destijds geopereerd hebben met zijn rechterhand Saïd R. Beiden zijn lange tijd op de vlucht geweest. Eind vorig jaar werd Taghi aangehouden in Dubai en in februari werd ook R. gearresteerd in Colombia, waar hij momenteel nog wacht op zijn uitlevering. Twee broers van R. zijn ook verdachten in de Marengo-zaak.

Taghi wordt bijgestaan door bekend advocaat Inez Weski. Taghi zelf is nog niet in de rechtszaal verschenen. Hij verblijft in voorarrest in een extra beveiligde inrichting in Vught. De belangrijkste bewijsstukken in de strafzaak zijn een groot aantal geheime berichten die verdachten onderling telefonisch naar elkaar stuurden. Justitie wist deze berichten met inzet van specialisten te kraken. In deze berichten wordt uitvoerig over de moorden gesproken. Daarnaast zijn de verklaringen van kroongetuige Nabil B. een belangrijk fundament in deze zaak.

Naast de Marengo-zaak is Taghi ook potentieel verdachte in twee andere moordzaken. Zijn naam komt voor in het dossier rondom de liquidaties van motorclub Caloh Wagoh. Formeel is hij nog geen verdachte in dit proces, maar er zijn verdenkingen dat hij de mogelijke opdrachtgever tot deze moorden zou zijn. Ook valt Taghi’s naam rondom de moord op advocaat Wiersum. Een neef van het onderwereldkopstuk zit momenteel daarvoor vast.

Marengo-proces in een notendop

Op 9 september 2015 wordt Ronald Bakker in Huizen vermoord. Hij was medewerker van de Spyshop in Nieuwegein. Hij kwam in beeld na een eerder onderzoek naar een grote partij wapens.

Samir Erraghib wordt op 17 april 2016 in IJsselstein doodgeschoten in het bijzijn van zijn 7-jarige dochter. Het kind overleeft de aanslag. Erraghib zou in de onderwereld over Taghi hebben gesproken.

Ranko Scekic wordt op 22 juni 2016 op straat doodgeschoten

De voorbereiding van het proces begint in mei en juni 2016

Op 11 oktober 2016 wordt Abdelkarim A. benaderd met een automatisch wapen in Utrecht. Hij overleeft de aanslag. A. zou nog een schuld hebben bij Taghi.

In de nacht van 4 op 5 december weet Khalid B. te ontkomen aan een moordpoging in Rotterdam-Zuid. Hij zou aan de kant van de vermoorde Erraghib staan en wraak willen nemen op Taghi.

Crimineel en misdaadblogger Martin Kok wordt op 8 december 2016 na een bezoek aan een seksclub in Laren doodgeschoten. Er werden al eerdere pogingen tot moord bij hem gedaan.

Op 12 januari 2017 wordt Hakim Changachi vermoord in Utrecht-Overvecht. Echter was deze moord een vergissing en was de liquidatie bedoeld voor Khalid H. die in dezelfde buurt woonde als Changachi. Voor Nabil B, die een vriend was van Changachi, was dit de aanleiding om kroongetuige te worden.

Na de vergismoord meldt Khalid H. dat hij wordt gevolgd (voor een mogelijk nieuwe liquidatie) bij de politie. De daders daarvan worden aangehouden en zijn inmiddels veroordeeld. H. stond op de dodenlijst omdat hij over Taghi geroddeld had.

Justitie beschuldigt de verdachten in het proces van deelname aan een criminele organisatie met als topstuk Riduan Taghi.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.