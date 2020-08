Advocaat lekte volgens OM aan organisatie van Taghi

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi gelekt. Dat kan uit een versleuteld chatbericht worden opgemaakt, schrijft het AD.

Volgens de site van de krant blijkt dat uit een proces-verbaal dat deze week aan het dossier van het liquidatieproces Marengo is toegevoegd.

Het AD citeert: „Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen.”

Advocaten hebben geld aangenomen van organisatie Taghi

Er worden meerdere bekende strafrechtadvocaten genoemd in een nieuw dossier. Het gaat om Leon van Kleef, Christian Flokstra, Nico Meijering, Khalid Kasem en Yassine Bouchikhi.

Nabil B. heeft gezegd dat advocaten informatie doorspeelden ten tijde van de 26Koper-onderzoek. De nieuwe documenten moeten zijn verklaringen verifiëren.

Advocaten zouden grote geldbedragen hebben aangenomen van de organisatie van Taghi. Dat is op te merken uit bepaalde passages in het dossier. Mario R. ontvangt bijvoorbeeld het volgende bericht op zijn telefoon: „Broer er moet 4000 euro komen voor werk tot nu toe dossier is 3 dikke van dalen op het moment. Broer dit bedrag is alleen voor Leon. En wat moet ik vragen naar de rekening van Meijering en Flokstra?”

Een neef van Taghi bespreekt ook advocaat Yassine Bouchikhi in berichten. Daarop zegt het OM: „De kosten van advocaat mr. Bouchikhi worden kennelijk nog steeds betaald door de organisatie van Taghi.”

Aan het AD heeft het OM laten weten niet te willen reageren op het nieuwe dossier. Komende dinsdag spreekt ze in de rechtbank daarover, tijdens de hervatting van het Marengo-proces.

