Waarom je voor je gezondheid en je carrière het best al je vakantiedagen kan opnemen

Uit onderzoek blijkt dat we normaal gesproken al wat van onze vakantiedagen laten liggen. Gemiddeld houden we er van die wettelijke twintig vakantiedagen twee over. Vijftien procent van ons laat zelfs meer dan tien dagen liggen. Dit jaar zullen deze aantallen waarschijnlijk nog hoger zijn. Door corona was het immers maandenlang niet mogelijk om eropuit te trekken en het is dan verleidelijk om je vakantiedagen op te sparen.

Ook nog veel vakantiedagen? Overweeg toch maar om ze op te nemen, dat is namelijk goed voor je gezondheid én carrière.

We hebben vakantie nodig

Alleen je vrije tijd in het weekend is niet genoeg om weer volledig op te laden. Arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica de Bloom deed onderzoek naar het effect van vrije dagen. In de Verenigde Staten bepalen bedrijven zelf hoeveel vakantiedagen je als werknemer krijgt. „Daar zien we dat mensen die langere tijd geen vrij nemen meer risico lopen op hart- en vaatziekten”, zegt De Bloom tegen de Volkskrant.

In Japan hebben ze zelfs een woord voor ‘dood door overwerken’: karoshi. In het land is het heel normaal om een werkweek van honderd uur te hebben. Dat eist z’n tol op lichaam en geest. Karoshi wordt voornamelijk veroorzaakt door een hartaanval, een beroerte of door zelfmoord. Dat af en toe vrij nemen goed is voor de gezondheid wordt nog eens onderstreept door een Fins onderzoek van de European Society of Cardiology. Je vakantiedagen opnemen kan je leven verlengen. Best een goede deal, lijkt ons zo.

Juist nu ook

Misschien denk je dat je in deze periode geen vakantiedagen nodig hebt. Je bent toch veel meer thuis? Alle vakantiehuisjes zitten vol, dan is het toch zonde om je vakantiedagen op te maken aan nog meer thuiszitten? Toch heeft je lichaam de rust juist nu nodig. Onze levens zijn van de één op de andere dag compleet veranderd. Vooral in het begin kwam daar ook nog eens stress bij kijken. Waarmee hadden we precies te maken? Hoe lang zou het duren?

Daarnaast is het voor veel mensen lastig om een goede balans te vinden tussen werk en privé, nu die zo in elkaar over lopen tijdens het thuiswerken. Je kantoor (oftewel: de keukentafel) is ook de plek waar je uitrust. Het afsluiten van een werkdag bestaat soms alleen maar uit het afsluiten van een tabblad. Onderschat niet hoe vermoeiend dat kan zijn.

De Bloom onderzocht of je perse van huis moet zijn om volledig te kunnen ontspannen. Als je thuis bent, ga je namelijk toch eerder wat huishoudelijke klusjes oppakken en wat minder snel uit eten. Uit haar onderzoek bleek desalniettemin dat je thuis ook gewoon tot rust kan komen. Sterker nog, je hebt dan niet te maken met de stress van op tijd bij het vliegveld zijn, je verstaanbaar maken in een andere taal en andere reisperikelen.

Mensen die vrij nemen zijn succesvoller

Nog niet overtuigd? Genoeg vakantiedagen opnemen is niet alleen beter voor je gezondheid, maar ook voor je carrière. Uit onderzoek van de U.S. Travel Association en onderzoeksbureau Oxford Economics blijkt dat mensen die regelmatig hun vakantiedagen opnemen, over het algemeen succesvoller zijn. Bovendien blijkt uit een ander onderzoek van de U.S. Travel Association dat mensen die vaker vrij nemen, eerder een promotie krijgen dan mensen die dat niet doen.

Waarom dat precies is, weten de onderzoekers niet. Dat je nou eenmaal betere en meer creatieve resultaten kan leveren als je uitgerust bent en met een frisse blik naar problemen kunt kijken, zal er zeker een rol in spelen. We vergeten vaak dat onze hersenen ook gewoon een orgaan zijn die hersteltijd nodig hebben na inspanning. De mythe dat je productief bent als je maar hard en lang genoeg werkt, is dan ook in meerdere onderzoeken ontkracht.

Wil je succesvol zijn in je carrière en bovendien gezond blijven? Dan zal je ook eens rust en ontspanning de prioriteit moeten geven.

