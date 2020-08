Toegangswegen naar Scheveningen en Kijkduin afgesloten

De toegangswegen naar de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin zijn vanwege verkeersdrukte tijdelijk afgesloten, behalve voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. Dat meldt de gemeente Den Haag. Automobilisten worden teruggestuurd.

Er zijn in Scheveningen en Kijkduin zondag ook bekeuringen uitgedeeld aan illegale kampeerders in de omgeving van het strand. Er komen meerdere meldingen van bewoners binnen, maar over de schaal waarop mensen tenten opslaan waar dat niet mag, is niet veel te zeggen, aldus een woordvoerster na een bericht in het AD. In Scheveningen wordt de laatste weken meer geklaagd over het gedrag van strandgangers en de rommel die zij achter laten.

Toegangswegen naar Kijkduin en Scheveningen zijn momenteel afgesloten voor het autoverkeer. #strand — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) August 9, 2020

Grote wegen richting strand ‘vrij rustig’

Op de echt grote wegen richting stranden, meren en plassen is het vandaag in het algemeen vrij rustig, aldus de ANWB. Dit ondanks het feit dat er sprake is van een echte hittegolf. Doordat de parkeerplaatsen bij Zandvoort en Bloemendaal uitpuilen, is daar in de omgeving wel extra drukte door auto’s die toch een plekje proberen te vinden of terugkeren.

Geen toegang voor dagjesmensen

Vakantiepark Leukermeer bij Venray verleent geen toegang meer aan dagjesmensen. Het strand aan de recreatieplas is alleen nog voor gasten toegankelijk. Dat had weken eerder moeten gebeuren, reageren die gasten onder meer op Facebook. Het strand lag overvol, zeggen ze, overal ligt afval, en ook de sanitaire voorzieningen waren overbezet. De anderhalve meter is volgens deze reacties al weken niet meer te handhaven.

Volgens een woordvoerder van het park speelden de problemen alleen de laatste dagen, toen het extra warm werd en de gasten van het park zelf niet meer gingen fietsen en wandelen, maar zo’n beetje allemaal op het strand bleven. Als er dan nog veel dagjesmensen bijkomen, is het geen doen meer. Familie en vrienden van de gasten mogen na aanmelding nog wel komen.

