29e hittegolf in Nederland sinds 1901 is al een feit

Nederland beleeft de 29e hittegolf sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901. In alle vroegte was dat op deze zondag al een feit.

Om 10.10 uur vanmorgen bereikte het kwik in De Bilt een temperatuur van 25,4 graden, zo meldt Weeronline.

De ondergrens van 25 graden werd bereikt ondanks enige tegenwerking van wolken, aldus het weerbureau. Dat verwacht verder dat de hitte de komende week aanhoudt en dat de hittegolf voorlopig dus niet voorbij zal zijn.

Voorlopig blijft de #hittegolf aanhouden. Zeker tot en met donderdag stijgt het kwik dagelijks naar 31 tot 35 graden. Later in de week neemt wel de kans op stevige regen en onweersbuien toe. Na donderdag lijkt de #hitte te gaan temperen. pic.twitter.com/QqoHOj7Wuc — Sjors De Weerman (@Sjors_DeWeerman) August 9, 2020

Hittegolf: vijf dagen op rij 25 graden

Er is sprake van een officiële hittegolf als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. Sinds 5 augustus waren de maxima voor De Bilt: 28,3 graden, 31,0, 34,0, 34,6 en tot nu toe 25 graden en meer.

De laatste keten van bijzonder warme dagen dateert van vorig jaar, in de periode van 23 augustus tot en met 28 augustus 2019. Deze hittegolf duurde zes dagen, waarvan er drie als tropisch te boek staan.

Hittegolf van achttien dagen

De langste hittegolf hield Nederland in 1975 tussen 29 juli en 15 augustus in de greep. Die hield toen achttien dagen aan, waarvan er zes als tropisch te boek staan.

Het warme weer trekt ontzettend veel strandbezoekers in Scheveningen. Het onderstaande filmpje werd gisteren gemaakt op één van de toegangswegen. Plan uw reis zorgvuldig en maak eventueel gebruik van het openbaar vervoer! #politiescheveningen #planuwreis #Scheveningen #DenHaag pic.twitter.com/l8O6drK2ck — Politie Scheveningen (@PolScheveningen) August 9, 2020

In het zuiden van Nederland was vannacht rond 2.00 uur reeds sprake van een regionale hittegolf, meldde Weer.nl. Bij de weerstations in Cabauw (Utrecht), Eindhoven en Gilze-Rijen (Noord-Brabant) was het om die tijd nog zomers warm met minstens 25,0 graden. Gilze-Rijen noteerde zelfs 26,2 graden. Ook in Maastricht en het Brabantse Woensdrecht bleef de temperatuur boven de 25 graden.

De regionale hittegolf begon woensdag. Toen werd het in grote delen van het land al meer dan 25 graden en in het zuidoosten steeg de temperatuur lokaal naar 30.

