Records: flinke groei bitcoin en andere cryptocurrency

Investeren in cryptocurrency als bitcoin is altijd onzeker. Je weet immers niet wat de waarde van virtuele valuta doet. Feit is dat de afgelopen tijd nogal magertjes was voor diverse cryptocurrency, waaronder de bitcoin. Tot de afgelopen maand.

Sinds eind juli is er namelijk een opvallende stijging te spotten in de waarde van cryptocurrency. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de Ethereum-koers waar een flink stijgende grafiek te zien is. Ook andere cryptovaluta doen het sinds enige tijd beter dan het eerste deel van 2020. Kortom: hét perfect moment om te investeren in cryptocurrency? Misschien wel. Met oog op de grote toename van werkloosheid in Nederland dit jaar, is het in ieder geval een interessante ontwikkeling om een extra zakcentje te verdienen.

Opvallende groei in waarde van bitcoin

De meeste mensen kennen voornamelijk de bitcoin, de meest bekende cryptovaluta ter wereld. De afgelopen maanden bleef de waarde van deze virtuele munt een beetje hangen rond de 9000 dollar. Dat klinkt veel, maar is het niet wanneer je weet dat de waarde van slechts één bitcoin op het hoogtepunt in 2017 op 20.000 dollar lag. De koers leek een beetje stil te liggen, tot het laatste weekend van juli. De waarde ging dat weekend al gauw naar de 9000 dollar en ligt inmiddels al boven de 11.000 dollar.

Hiermee heeft de bitcoin een jaarrecord verbroken: met een waarde van maar liefst 11.600 op de teller heeft deze digitale munt de hoogste koers van 2020 te pakken. Opvallend hierbij is dat de waarde van de dollar juist omlaag gaat. De dollar is sinds april dit jaar al aan het dalen, waarbij de waarde van andere valuta’s juist stijgt. De bekende cryptocurrency trader Scott Melker zei deze week op Twitter hierover het volgende (vertaald): „Dit is wellicht het meest cruciale moment dat we hebben gezien voor de Amerikaanse dollar sinds de dieptepunt in 2008. Dit kanaal is al meer dan tien jaar intact. Als het kapot gaat, hide yo’ kids en koop bitcoin.”

Waarom flinke groei in waarde van cryptocurrency?

Er zijn een aantal redenen te noemen waarom de waarde van cryptocurrency zoals bitcoin ineens zo hard stijgt. De waarde van de virtuele munt zit namelijk nog steeds in een stijgende lijn. Dit komt onder andere door de opgelopen waarderingen van aandelen; aandelen zijn de laatste tijd een stuk duurder geworden. Men gaat daarom op een andere manier investeren, waarbij cryptocurrency de volgende logische stap lijkt te zijn.

Daarnaast zijn obligaties een stuk minder aantrekkelijker geworden. Dit komt onder andere door de extreem lage rentes. Ook in dat geval wordt er gezocht naar alternatieven waar alsnog geld mee te verdienen valt. Hierbij blijft de waarde van bitcoin of andere cryptocurrency natuurlijk onzeker, maar het is in ieder geval iets. Wat ook helpt, zijn de spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Met name in China wordt er hierdoor meer gehandeld in bitcoin. Door de daling van de dollar gaan ook Amerikanen nu aan de slag met cryptocurrency.

Ook andere cryptocurrency gaan hard

Hoewel bitcoin nog steeds een absolute marktleider is op het gebied van cryptogeld, stijgt de waarde van andere cryptocurrency ook enorm de laatste dagen. Zoals hierboven beschreven doet onder andere Ethereum het heel goed. Deze currency is de een na grootste en is de laatste dagen zelfs nog harder gestegen dan de bitcoin. Ook de Ripple-koers staat gunstig, een andere vorm van valuta die erg populair is bij beleggers en traders. De bitcoin heeft invloed op dergelijke cryptocurrency. Over het algemeen geldt: als het goed gaat met bitcoin, gaat het goed met de rest.

De vraag is echter wel: wat gaat er nu gebeuren met de digitale munten? Eerder zagen we dat er na een fikse groei een grote daling in waarde kwam. Dat blijft de onzekerheid van dergelijke valuta. Experts op het gebied van bitcoin beweren echter dat het voor nu nog booming is. Oftewel: de waarde van cryptocurrency zal voorlopig alleen nog maar stijgen. Wat de toekomst verder gaat betekenen voor dit digitale geld is nog één groot vraagstuk. Het verleden zegt niets specifieks over de toekomst van dergelijk geld. Op korte termijn is er in ieder geval aardig wat geld te verdienen aan onder andere bitcoin en overige currency. Mocht je dus willen investeren met geld dat je toch al hebt dan is dit dé timing.

