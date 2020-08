Een vertaalfout heeft een Canadese brouwerij in grote verlegenheid gebracht. Hell’s Basement Brewery in Alberta gaf een biersoort volgens omroep CBC een naam die door Maori wordt gebruikt om schaamhaar mee te omschrijven.

De brouwerij bracht het Huruhuru-bier zo’n twee jaar geleden op de markt. Het bedrijf wilde toen het Maori-woord voor ‘veer’ gebruiken in de naam. Dat was een verwijzing naar het feit dat het zomerse bier „licht als een veer” is, liet brouwerijbaas Mike Patriquin weten aan de Canadese zender.

Huruhuru has been unleashed throughout Alberta. Have you said hello to our little friend? It's the perfect summer beer, light body with a subtle citrus flavour from the New Zealand Hops! Find one in the wild or in Alberta's liquor stores and pubs!#Hellomylittlefriend #Craftbeer pic.twitter.com/818DC4Mdrw

— Hell's Basement (@HellsBasementMH) July 15, 2018