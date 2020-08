Vier tips om die irritante wespen bij je vandaan te houden

De een vindt het gewoon ‘irri’, de ander wordt panisch: wespentijd. Hoe kun je de wesp nou eigenlijk bij je weg houden? Vier tips.

Het feit dat een wesp je kan steken is op z’n minst vervelend, maar dan continue gevlieg – of gewesp zo je wilt – om je heen: ir-ri-tant! Het wespenseizoen begint al in maart, maar dan heb je nog weinig last van de geelzwarte angeldrager. Pas in augustus barst de echte wespenellende los. Voor jouw tuin wordt dan geterroriseerd. Hoe lang ze er vanaf die tijd nog ‘zeer actief’ zijn, verschilt per jaar. Maar tot ver in de herfst kunnen ze je nog tot wanhoop brengen.

Hoe houd je de wespen weg?

Weerdienst Weeronline heeft vandaag vier tips naar buiten gebracht, om die zoemende (en stekende) rakkers bij je vandaan te kunnen houden. Doe er je voordeel mee.

1 Voorkomen beter dan genezen

Het laatste wat je wil is een wespennest in je huis of tuin. Met zo’n nest dichtbij is de kans groot dat de wespen precies bij jou of je buren op zoek gaan naar zoetigheid en dan deinzen ze niet terug om te steken. Ook voor huisdieren is het belangrijk dat er geen nest in de buurt is. Het gebeurt bijvoorbeeld dat wespen vanuit een nest in een spouwmuur af en aan vliegen naar een vijver om water te drinken. Wanneer jij of bijvoorbeeld je hond dan op hun pad komt kunnen ze steken. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk naden en kieren van je woning dicht te maken. Zo voorkom je dat een koningin in jouw huis een nest bouwt.

Ook is het goed om in het voorjaar te controleren of ergens een wespennest zit. Heb je een nest gevonden? Laat deze dan zo snel mogelijk verwijderen.

2 Raak vooral niet in paniek, kalmte is alles

Als een wesp rond je vliegt komt hij niet voor jou. De wesp is op zoek naar zoetigheid. Hoe lastig dat ook is met zo’n zoemend steekbeest bij je hoofd, blijf rustig. Wespen worden agressief als je slaat en kunnen dan eerder steken. Het beste wat je kunt doen is van tevoren je eten en drinken afdekken. Zo is de kans kleiner dat wespen naar je toe komen.

3 Lekker geurtje, maar wespen vinden van niet

Wespen kunnen slecht tegen de geur van etherische oliën. Zet een bakje met olie van citroengras of kruidnagel neer. Hierdoor zal de aanwezigheid van wespen tot 70 procent verminderen. Ook bepaalde planten kunnen wespen afschrikken. Bijvoorbeeld met lavendel en munt kun je wespen bij je weghouden.

4 Effectief: de wespenval

Zet een wespenval neer. In plaats van op je eten komen de wespen dan op de val af en heb jij geen last van deze steekbeesten. Zet de val niet bij je op tafel neer, want dan heb je er alsnog last van. De beste plek is een eindje verderop.

Eenvoudig zelf een wespenval maken? Hoe je dat doet zie je hier.

