In beeld: de bizarre ontploffing in Beiroet (Libanon)

Een verwoestende explosie heeft in het havengebied van Beiroet vele doden opgeleverd. Mensen van de Nederlandse ambassade raakten gewond.

Hier zie je in het kort de klap, gedeeld door Olaf Moens van RTL Nieuws.

Video van wat de grote ontploffing in Beiroet zou zijn. Je ziet dat er al flink wat rookontwikkeling is, en dan volgt een schokgolf. Als een paddestoel. Schade aan ruiten in verschillende wijken. pic.twitter.com/G96exuDAuD — Olaf Koens (@obk) August 4, 2020

De Telegraaf deelde op YouTube langer beeld van de bizarre ontploffing:

Rode Kruis: 70 doden in Beiroet

In Libanon is voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd na een verwoestende explosie in het havengebied van de hoofdstad Beiroet. De ontploffing maakte talloze slachtoffers. Eerder werd gesproken van tien doden, het Rode Kruis meldt er al zeventig. Officiële Libanese kanalen spreekt van dertig. Het aantal gewonden is omvangrijk, ziekenhuizen zijn overweldigd. De laatste melding op dinsdagavond is 3000. Ook de schade is enorm.

Over de oorzaak van de explosie, die nog 250 kilometer verderop te horen was, is nog niet veel bekend. Er zijn meldingen dat het gaat om een loods met hoog explosief materiaal dat de afgelopen jaren in beslag is genomen. Ook is er sprake van een opslagplaats voor chemicaliën.

Door de ontploffing, die in grote delen van de stad schade veroorzaakte, zouden onder anderen ook de vrouw en dochter van de premier gewond zijn geraakt.

De ravage in Beiroet stad is enorm. pic.twitter.com/YkFNUHiLAz — Koby (@_unclex) August 4, 2020

Nederlanders gewond

Vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in Beiroet zijn gewond geraakt door de explosie in de Libanese hoofdstad. Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een van hen raakte zwaargewond. De anderen raakten lichtgewond. Vermoedelijk hebben zeker vier van de vijf slachtoffers de Nederlandse nationaliteit.

Mijn huis zonet zware schade bij grote explosie in Beiroet. Bloed in trappenhuis. Gewonde buren. Oorzaak explosie onduidelijk. — Ana van Es (@esvanana) August 4, 2020

Nederlanders in Beiroet: neem contact op met familie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn om contact op te nemen met familie of vrienden.

Het ministerie adviseert Nederlanders in Beiroet die hulp nodig hebben contact te leggen met hun reisverzekeraar of de ambassade. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet zeggen hoeveel Nederlanders er momenteel in de Libanese hoofdstad zitten. Verder is onbekend of er behalve de mensen van de ambassade Nederlandse slachtoffers door de ontploffing zijn.

Wauw.. beiroet right now.. Holly shit…. May god be along those people there.. My prayers go out to them. May Allah project them pic.twitter.com/MdaPerCeYT — TheCryptoWizard (@CryptoWizardd) August 4, 2020

Inmiddels hebben onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Iran het land hulp aangeboden. Volgens Europees president Charles Michel staat ook de Europese Unie klaar om ondersteuning te bieden.

