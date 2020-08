Aandeel jongeren met corona groeit, niet meteen boetes bij ‘geen mondkapje’

Jonge mensen die nachtclubs en stranden bezoeken, zorgen wereldwijd voor een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) analyseerde 6 miljoen infecties tussen 24 februari en 12 juli. Daaruit bleek vandaag dat het aandeel van besmette mensen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar is gestegen van 4,5 naar 15 procent.

Veel jongeren in Amerika, Frankrijk en Spanje

Naast de Verenigde Staten, die in totaal 4,8 miljoen besmette gevallen tellen, hebben Europese landen zoals Spanje, Duitsland en Frankrijk, en Aziatische landen zoals Japan, gezegd dat veel van de nieuw besmette mensen jongeren zijn.

In de leeftijdsgroep tussen de 5 en de 14 jaar is het aandeel in de besmettingen toenomen met 0,8 procent tot 4,6 procent. Deskundigen maken zich zorgen dat de heropening van scholen kan leiden tot een verdere toename van het aantal gevallen.

Anthony Fauci, de toonaangevende Amerikaanse expert op het gebied van besmettelijke ziekten, drong er vorige maand bij jongeren op aan om afstand te houden, maskers te dragen en mensenmassa’s te mijden. Hij waarschuwde dat mensen zonder symptomen het virus ook zouden kunnen verspreiden.

Jongeren weinig symptomen

Gezondheidsdeskundigen in meerdere landen hebben aangedrongen op soortgelijke maatregelen, aangezien besmette jongeren weinig symptomen vertonen.

„We hebben dit al eerder gezegd en we zullen het nog eens zeggen: jongeren zijn niet onoverwinnelijk”, aldus WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vorige week nog tijdens een nieuwsbriefing in Genève. “Jonge mensen kunnen besmet zijn, jonge mensen kunnen sterven en jonge mensen kunnen het virus op anderen overdragen.”

Morgen mondkapjes in Amsterdam en Rotterdam

Mensen die in Rotterdam en Amsterdam vanaf morgen op de aangewezen drukke plekken geen mondkapje dragen, krijgen niet meteen een boete opgelegd. „We gaan mensen eerst aanspreken en doen er alles aan om ze te bewegen vrijwillig het mondkapje in de aangewezen gebieden op te zetten”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio over Amsterdam. „We gaan de eerste periode van het experiment geen boetes schrijven. Het uitdelen van boetes is geen doel op zich, we verwachten dat mensen zich aan de draagplicht houden, voor hun eigen gezondheid en die van anderen.”

Rotterdam houdt er eenzelfde beleid op na. „Er zal in eerste instantie coachend worden gehandhaafd. Dat gebeurt met name door boa’s, gebiedsregisseurs, gastheren, en -vrouwen. Mensen die geen mondkapje dragen op straat, in een gebied waar het wel verplicht is, worden gewaarschuwd en gevraagd het gebied te verlaten. Strafrechtelijke handhaving vindt alleen plaats in gevallen van excessen”, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Als een boete wel aan de orde is, zal de boete in Rotterdam en Amsterdam 95 euro bedragen.

