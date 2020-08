Mogelijk hittegolf van 9 dagen op komst

Vandaag begint een hete periode. Er zijn tropische temperaturen tot ver boven de dertig graden op komst en een hittegolf die zomaar eens lang zou kunnen duren.

Voor er überhaupt sprake is van een hittegolf moet het in De Bilt minimaal vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden worden. Daarvan moeten drie dagen tropisch warm verlopen, met tenminste 30 graden op de thermometer.

Vandaag begint in De Bilt een lange reeks zomerse dagen, waarbij het warmer dan 25 graden is, meldt Jordi Huinre van Weer.nl. „Sterker nog, vanaf morgen start een reeks dertigers. Zondag zou de hittegolf dan officieel een feit zijn.”

Regionale hittegolven

Regionaal kan dat al eerder gebeuren. Vanaf morgen begint Limburg aan een zeer lange reeks tropische dagen, waardoor de hittegolf daar vóór het weekend al binnen kan zijn. Afgelopen dagen was het in Noord-Limburg namelijk al zomers tot tropisch warm. De laatste regionale hittegolf hadden we deze zomer tussen 23 en 27 juni op de weerstations in Arcen, Eindhoven, Volkel en Gilze-Rijen. In De Bilt lukte dit toen niet.

Tijdelijk ‘verkoeling’

Nadat de wind tot en met zaterdagmiddag uit een zuidoostelijke richting waait, krijgen we vanaf zaterdagavond even een noordoostenwind. Daardoor kan iets minder warme lucht vanaf de Noordzee het noorden van het land bereiken. De kans is daardoor groot dat het noorden van het land zondag de 25 graden niet haalt, waardoor daar geen sprake is van een hittegolf.

Na het weekend draait de wind waarschijnlijk snel terug naar de hete (zuid)oosthoek, waardoor de hitte zich weer naar het noorden weet uit te breiden. Er is nog wat onzekerheid hoe diep de koelere lucht weet door te dringen en hoe snel de hitte weer terugkeert. De ‘koelere’ lucht weet het zuiden niet of nauwelijks te bereiken.

Zeer lang zeer warm

„De ene hittegolf is de andere niet”, aldus Huinre. „Veel hittegolven zijn na die vijf dagen snel afgelopen, maar de huidige zou beduidend langer kunnen duren.” Volgens de nieuwste berekeningen van het Europese weermodel zou de hittegolf in De Bilt negen dagen kunnen duren, tot 14 augustus. Het zuiden start morgen met een zeer lange reeks tropische dagen, die loopt van vandaag tot en met volgende week woensdag. Daarbij schommelt de maximumtemperatuur rond 35 graden. Zaterdag zou het plaatselijk 37 graden kunnen worden en ook volgende week is dit niet uitgesloten.

Een reeks van acht tropische dagen is overigens nog geen record: in de hete zomer van 1976 was het in Maastricht vijftien dagen achter elkaar minstens 30 graden. In de zomer van 2003 en 2006 telde Arcen twaalf tropische dagen op rij.

Hittegolven steeds normaler

Vorig jaar telde het zuidoosten maar liefst drie regionale hittegolven, terwijl De Bilt twee officiële hittegolven telde. Hittegolven komen steeds vaker voor. De vorige eeuw telde er in De Bilt zestien, terwijl de teller deze eeuw nu al op twaalf hittegolven staat.

Als het warm wordt, neem de kwaliteit van open zwemwater in Nederland snel af. Dat komt doordat blauwalg en botulisme zich heel snel verspreiden in ondiep water dat opwarmt.

