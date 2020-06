Hittegolf? Zo zorg je ervoor dat ook je planten die overleven!

De zomer is begonnen en dat is te merken! Meerdere dagen deze week voelen tropisch aan, met veel zon, hoge temperaturen en weinig regen. Dat merk jij, maar je planten ook. Hoe zorg je ervoor dat ook zij een hittegolf overleven?

Het is zo zonde: werk je de hele herfst en winter aan je groene vingers, veegt een hittegolf al je harde werk weg. Maar dat hóéft niet het geval te zijn. Met een paar simpele tips verzeker je het overleven van je urban jungle.

Hou het vochtig tijdens een hittegolf

Planten houden, zeker bij hoge temperaturen, van een lekker vochtige lucht. Tenzij je een airco of luchtbevochtiger hebt staan, zal de temperatuur in de zomer binnen omhoog lopen en daar hebben je planten last van. Dus moet je zelf aan de slag! Geen zorgen, je hebt geen dure dingen nodig om het je planten wat gemakkelijker te maken. Alleen een sprayfles, water en je bent klaar.

Als je je plantjes een paar keer per dag met een beetje water sprayt, zorg je ervoor dat de bladeren vochtig blijven en zo krijgen ze meteen ook een beetje extra water. Zorg er wel voor dat je de plant dan niet direct in het zonlicht zet, want dan kunnen de bladeren verbranden.

Minder zon, meer water

In de winter is het slim om je planten in de vensterbank te plaatsen, zodat ze elk klein beetje zonlicht mee kunnen pakken. Maar in de zomer, vooral tijdens een hittegolf, is minder vaak meer. De zon is erg fel gedurende de zomer, dus hebben veel planten al genoeg aan een licht plekje zonder directe zonlicht. Zo voorkom je dat de potgrond uitdroogt en de bladeren verbranden.

Voor water geldt in de zomer echter het tegenovergestelde. Juist omdat het door bijvoorbeeld een hittegolf lange tijd erg warm is, drogen je planten sneller uit. Het water verdampt namelijk sneller. Ze hebben daarom vaak wat meer water nodig dan in de koude winter.

In de zomer zitten de meeste van je groene vriendjes ook midden in hun groeispurt, dus kunnen ze best wat extra hydratatie gebruiken. Controleer elke dag of de potgrond niet te droog wordt en zorg ervoor dat je geen ijskoud (of te heet) water bij je planten giet. Het water moet ongeveer op kamertemperatuur zijn. Maar geef ook weer niet te veel water, want dat kan zorgen voor wortelrot.

Ruimte om te groeien

Kort samengevat: geef je planten meer water en zorg ervoor dat ze (en de lucht om de planten heen) door middel van een spray vochtig blijven. Om te voorkomen dat de bladeren verbranden door de zon in combinatie met waterdruppels, plaats je je planten het best op een lichte plek, zonder directe zon.

Heb je al deze tips gevolgd, maar toch het gevoel dat je planten al een tijd niet meer doorgroeien? Dan is het misschien tijd om ze in een grotere pot te doen. Dan krijgen de wortels weer alle ruimte en schiet je plant binnen de kortste keren de lucht in! Het bijhouden van een urban jungle vergt wat werk, maar het is het zeker waard.

