Vrouw (104) overleeft na Spaanse griep en zware operatie nu ook corona

Je hebt powervrouwen en je hebt échte powervrouwen. De 104-jarige (!) Braziliaanse Ada Adelia Giovine Manrubia is zo’n echte powervrouw: zij overleefde in haar leven zowel de Spaanse griep als pasgeleden het coronavirus.

Beademing

Ada wordt volgende week woensdag 105 jaar oud en heeft behoorlijk wat meegemaakt in haar leven. Ze moet nog even wachten haar verjaardag te vieren met haar familie, want ze is herstellende van het coronavirus. Volgens Daily Mail lag Ada 45 dagen in het ziekenhuis, waarvan ze 25 dagen aan de beademing lag vanwege COVID-19. Naar verwachting wordt ze deze week ontslagen uit het ziekenhuis.

Als het allemaal goed gaat is dit niet de enige pandemie die Ada overleefde: in 1918 had de vrouw de Spaanse griep. Ook onderging ze op haar 99e een operatie aan haar hoofd. Na een val was ze tijdelijk verlamd. Alleen een operatie kon dat verhelpen. Toen haar kinderen haar dat vertelde, zei ze: „Is dat alles? Laten we dan snel opereren!” Haar 100e verjaardag spendeerde ze in het ziekenhuis, terwijl ze weer leerde te lopen.

Afscheid via conference call

Volgens haar zoon José (71) werden hij en zijn zussen nu hun moeder werd getroffen door corona, al voorbereid op de dood van Ada. Ze bereidden een afscheid voor via een video conference call. Na die call lijkt Ada het virus op miraculeuze wijze te overleven. Ze is goed aan het herstellen en inmiddels ligt zij ook niet meer aan de beademing. „Het was superindrukwekkend. Toen ze onze stem hoorde, is ze gaan genezen”, vertelt José. „We zagen dat ze naar ons zwaaide.”

Ada is nu bezig met spraaktherapie en fysiotherapie, zodat ze binnenkort naar huis kan. Eén ding weet José zeker: „Mijn moeder overleefde de Spaanse griep, een zware operatie aan haar hoofd op 99-jarige leeftijd en nu ook corona… Dat wordt een knalfeest voor haar verjaardag!”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.