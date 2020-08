# 158 Ik probeer het voor iedereen goed te doen, maar krijg alleen gezeik

Maud worstelt met de verslaving van haar vader. Hij heeft het heel moeilijk met de scheiding. Ondertussen blijft Kay flirterig tegen haar doen terwijl Tommy – die bezig is te stoppen met blowen – qua emoties van hot naar her gaat. Als ze haar telefoon pakt schrikt ze. Ze heeft een appje: „Hey knapperd! Ik moet de hele tijd aan je denken.. Wanneer zien we elkaar?”

Dat was dus Kay. Hoezo noemt die me nou weer knapperd? Waarom moet hij het zo ingewikkeld maken…? Zou hij uit zijn op een trio of een kwartetje met Sara en Tommy? Is dit een of andere gekke manier om vreemd te gaan? Of is het gewoon pure vriendelijkheid en verbeeld ik me die gekke spanning die er telkens hangt?

Ik besluit niet te reageren en app Tommy waar hij opeens naartoe is gegaan. Een respons blijft uit. Hmm… De buurvrouw heeft wel teruggeappt. Ze is langsgegaan bij mijn vader en het gaat oké met hem. Mijn hoofd zit vol en vaak is er maar één manier om te zorgen dat mijn hoofd weer leeg raakt: hardlopen. Ik trek daarom mijn sportkleding en sportschoenen aan en ren even later de deur uit. Even flink hardlopen in het Vondelpark… dat zal me hopelijk goed doen.

Bij papa wonen

Een uur later keer ik terug naar huis. Ik heb mijn hoofd voor het moment een beetje kunnen leegmaken, maar zodra ik de sleutel in het gat draai voel ik dat ik me weer ellendig voel. Dat gedoe met mijn vader zit me echt niet lekker. Misschien is het beter als ik voorlopig maar gewoon bij hem ga wonen, tot hij geholpen wordt. Als ik me toch alleen maar druk zit te maken over hoe het met hem gaat. Ik bel Tommy voor de derde keer vandaag. Deze keer neemt hij wel op. „Hey”, zegt hij mompelend. „Hey lief. Ik zat te denken… vind je het erg als ik de komende periode even bij mijn vader ga wonen, tot hij geholpen wordt met zijn verslaving? Ik maak me de hele tijd zo enorm veel zorgen… Het lijkt me dan fijner als ik dichtbij hem ben.”

„Ja tuurlijk joh. Iedereen is toch maar met zichzelf bezig, dus ik red me wel. Veel plezier bij je vader”, moppert Tommy en daarna smijt hij de hoorn erop. Verbluft kijk ik naar mijn mobiele telefoon. Waar slaat dit nou weer op?! Ik weet even niet goed wat ik moet doen. Als ik hem probeer nog een keer te bellen, word ik direct weggedrukt. Dan voel ik dat ik boos word. G*dverdomme. Ik probeer het juist voor iedereen goed te doen en ik krijg alleen maar gezeik! Ik pak mijn koffer onder mijn bed vandaan en begin hem te vullen met mijn spullen. Ik ga gewoon naar mijn vader, of hij het nou leuk vindt of niet.

Nog steeds niets gehoord

Ik ben al twee dagen bij mijn vader en heb nog steeds niets van Tommy gehoord. Ik heb zelf ook niets meer laten weten aan hem, omdat ik niet weet hoe ik met hem om moet gaan. Met mijn vader gaat het goed. We hebben het eigenlijk best wel gezellig met zijn tweetjes. Ik kook voor hem en doe een beetje dingetjes in het huishouden. Als hij zijn verhaal kwijt wil, dan luister ik en we kijken samen oude afleveringen van Crime Scene Investigation. Ik merk dat mijn vader vooral heel veel behoefte heeft aan gezelschap. Misschien dat ik hem, wanneer hij de afkickkliniek heeft gehad en weer helemaal alles voor elkaar heeft, kan introduceren met dating-apps. Mama heeft daar natuurlijk ook haar nieuwe liefde gevonden…

Ik probeer zo min mogelijk te denken aan Tommy en zijn boze bui, maar het lukt slecht. Ondanks de leuke dingen die ik doe met pap. De tijd die ik over heb omdat mijn vader bezig is met dingetjes besteed ik aan bellen met Rochella en Jessie. Met Rochella en de baby gaat het heel goed, al blijft ook zij lastige momenten hebben met Levi. „Weet je wat het is Maud; ik vertrouw hem eigenlijk voor geen meter, maar het blijft de vader van mijn kind. Ik weet gewoon niet wat ik soms met hem aan moet”, vertelt ze me aan de telefoon. Samen mopperen we over onze partners. Ergens in mijn achterhoofd voel ik een gek gevoel van twijfel indalen. Rochella probeert het nog met Levi, maar dat komt omdat zij samen een kind hebben. Waarom zou ik eigenlijk doorgaan met Tommy, terwijl hij de helft van de tijd chagrijnig tegen me doet?

Gedachtes in bed

Als ik ’s avonds in bed lig is dat de gedachte die maar door mijn hoofd blijft malen. Ik voel me onrustig en probeer door meditatie in slaap te vallen. Ik trek dit zo slecht allemaal… Dan pak ik mijn telefoon. Dit kan niet langer. Ik open Whatsapp en stuur Tommy het berichtje waarvan je hoopt dat je het niet (te vaak) naar je vriendje moet sturen: ‘We moeten praten.’

Lees ook: #157 Mijn gescheiden ouders hebben nu een Instagram-fittie

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.