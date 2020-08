Zet je schrap in de hitte, het wordt dit weekend heet, heter, heetst

Met 30 tot 36 graden wordt het vandaag bijna overal tropisch, maar volgens de weekendverwachting wordt het de komende dagen pas écht heet. Kortom: hitte.

Morgen en zondag wordt het op grote schaal 33 tot 34 graden en kan het in het zuidoosten ruim 37 graden worden. Zondag kunnen we spreken van een hittegolf en kan de temperatuur lokaal zelfs 38 graden bereiken. Aan de noordkust wordt de hitte dragelijker door wind van zee, meldt weerdienst Weeronline.

Hitte tot 38 graden

Met 30 tot lokaal 36 graden is het deze vrijdag tropisch, maar dit weekend gaat de zomer helemaal op de hete toer. Beide weekenddagen lijken op elkaar. Zo is het in de Randstad dit weekend 32 tot 35 graden en verlopen beide dagen ongeveer even heet. Ook in het midden en oosten lijken beide weekenddagen op elkaar en wordt het 34 tot 36 graden. In het zuidoosten kan het ruim 37 graden worden en lokaal is het nog net iets warmer met maar liefst 38 graden. Deze temperatuur wordt in de schaduw gemeten, dus in de volle zon is het nog heter.

Tropennachten

Door het hete weer kan het ’s nachts steeds minder goed afkoelen. Vooral in de nacht naar zondag en de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan 20 á 21 graden en blijft de warmte in de huizen hangen.

Het noordelijk kustgebied en vooral de Waddeneilanden kunnen dit weekend profiteren van een matige noordoostenwind. Door de wind van zee daalt de middagtemperatuur naar 26 tot 29 graden en daarmee is de warmte veel dragelijker.

Het hele weekend kan genoten worden van zonnig en droog weer. Vooral zondag zijn er in het westen en noordwesten ook sluierwolken.

Hitteplan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor de komende dagen het hitteplan van stal gehaald en waarschuwt voor smog. Mensen krijgen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken, zich niet te veel in te spannen en naar anderen om te kijken.

