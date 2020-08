Supermarkten houden zich vaak niet aan de regels over barbecuevlees

Het is stralend weer en dat betekent dat de barbecues dit weekend overuren zullen draaien. Supermarkten spelen daar handig op in met speciale barbecuepakketten. Maar: ze houden zich daarbij niet altijd aan de regels.

Dat blijkt uit onderzoek van Dierenwelzijnscheck. Er zijn afspraken over het aanbieden van varkensvlees met een keurmerk voor de barbecue, maar tweederde van de veertien supermarkten scoort daarbij een onvoldoende. Het gaat dan niet alleen om het aanbieden van vlees zonder keurmerk, maar bijvoorbeeld ook om de mate waarin groenten voor op de ‘bbq’ in de supermarkt verkrijgbaar zijn.

Varkensvlees

Meer dan de helft van de supermarkten biedt regulier varkensvlees aan zonder keurmerk, zoals spareribs, worsten en spiesjes. Terwijl supermarkten in 2015 hebben toegezegd om alleen nog varkensvlees met keurmerk Beter Leven 1 ster of hoger te verkopen. Negen supermarkten hebben op dit moment varkensvlees zonder keurmerk in het barbecueassortiment. Supermarkten die zich wel aan de afspraak houden zijn Albert Heijn, Lidl, Coop en Boni.

‘Barbecues vol dierenleed’

Laura Polderman van de DierenwelzijnsCheck noemt het schandalig dat supermarkten zich niet aan de „minimale afspraak” houden. „Juist in de periode dat Nederland massaal gaat barbecueën, laten ze hun afspraken varen. Hierdoor liggen de Nederlandse barbecues vol met dierenleed.”

Ook spelen volgens het onderzoek niet alle supermarkten in op de behoefte om minder vlees te eten. Albert Heijn heeft het grootste vega(n) aanbod. Ook bij Coop en Deka is bijna de helft vegetarisch of veganistisch en daarmee scoren ook zij een voldoende.

Barbecueweer

Het wordt dit weekend goed barbecueweer; er is zelfs kans op een superhittegolf in grote delen van het land. Daar is sprake van als het vijf dagen op rij minimaal 30 graden wordt. Gister is de hittegolf in ons land begonnen met in het overgrote deel van het land temperaturen van 25 graden en meer. De hoge temperaturen houden tot ver in de nieuwe week aan.

