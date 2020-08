Meer dan 2000 nieuwe coronadoden Verenigde Staten binnen 24 uur

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur meer dan 2000 inwoners gestorven aan de gevolgen van het coronavrius. Het gaat om de grootste dagelijkse toename in drie maanden.

Dat blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit.

Het land, dat sinds eind juni te maken heeft met een grote opleving van de epidemie, heeft precies 2060 doden op één dag geregistreerd. Ook kwamen er meer dan 58.000 nieuwe besmettingsgevallen bij. De laatste keer dat de Verenigde Staten in 24 uur tijd meer dan 2000 doden hadden geteld, was op 7 mei.

Onderzoekers Verenigde Staten: dit jaar naar 300.000

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het totaalaantal Amerikaanse coronadoden op 1 december op ongeveer 300.000 uitkomt. Dat zijn er ongeveer 140.000 meer dan het huidige aantal.

The United State's #COVID19 death toll is expected to reach nearly 300,000 by December 1; however, consistent mask-wearing beginning today could save about 70,000 lives. Read the press release ➡️ https://t.co/EV9alHxulu pic.twitter.com/YEZ9q3J4LB — Institute for Health Metrics and Evaluation (@IHME_UW) August 6, 2020

Als 95 procent van de mensen in het openbaar altijd een masker zou dragen, zou het aantal slachtoffers volgens de onderzoekers op 1 december aanzienlijk lager kunnen zijn, rond de 228.000.

Uit het model dat ze hanteren komt naar voren dat begin december 295.000 Amerikanen aan corona zijn overleden. Voor de recente sterke toename van nieuwe infecties in de VS had het model op 1 november ongeveer 230.000 doden verwacht.

Achtbaanrit Verenigde Staten

„We beleven een achtbaanrit in de Verenigde Staten”, zei directeur Christopher Murray van het onderzoeksinstituut. Zodra infecties dramatisch toenemen in een gebied gaan mensen mondkapjes dragen en nemen ze de nodige voorzorgsmaatregelen. Maar als de situatie verbetert, verdwijnt die voorzichtigheid volgens Murray weer. „Dit leidt natuurlijk tot meer infecties. En de mogelijk fatale cyclus begint helemaal opnieuw.”

Inmiddels zijn er bijna vijf miljoen bevestigde coronabesmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen in de VS is sinds half juni aanzienlijk gestegen. Gemiddeld meldden de autoriteiten ongeveer 60.000 nieuwe besmettingen per dag, vooral in de staten in het zuiden en westen van het land.

