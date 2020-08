Veel jonge dokters denken weleens: ‘Ik kap er maar mee’

De helft van de jonge dokters heeft in hun korte carrière al wel eens overwogen het doktersvak te verlaten. Werkdruk, arbeidstijden en een onaangename zorgcultuur worden genoemd als belangrijkste redenen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan zeshonderd jonge dokters in Nederland, uitgevoerd door stichting De Jonge Dokter en onderzoeksbureau Sardes. De meeste mensen die meededen werken als arts-assistent, of zijn in opleiding tot specialist, zijn promovendus of coassistent.

Werkdruk en arbeidstijden dokters

De bevraagde dokters geven aan dat zij regelmatig snel en onder tijdsdruk moeten werken en dat dit soms ten koste gaat van kwaliteit en veiligheid van de zorg. Incidenteel worden veiligheidsvoorschriften zelfs genegeerd om het werk gedaan te krijgen, met name wanneer er weinig zorgpersoneel beschikbaar is. De jonge dokters werken gemiddeld 9 uur per week over. 20 procent van hen ontvangt hiervoor financiële compensatie en 10 procent wordt gecompenseerd in vrije dagen.

Intimidatie door collega’s

Een derde van de jonge dokters ervaart wel eens machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie door een collega, bijna de helft ervaart dit wel eens in het patiëntencontact. Daarnaast geeft een meerderheid aan soms door collega’s gevraagd te worden iets doen waar hij of zij zich niet prettig bij voelt. Zo voert een deel van de jonge dokters wel eens een medische handeling uit waar diegene zichzelf nog niet bekwaam in voelt.

Hoewel het een groep jonge, relatief onervaren dokters betreft, heeft eenderde van de bevraagde basisartsen geen vaste begeleider in hun huidige baan. Daarnaast ervaren jonge dokters hun werk regelmatig als uitputtend en emotioneel belastend. Zo zocht zeker één op de zeven jonge dokters eens psychologische hulpverlening vanwege het werk en/of werkdruk.

Bevlogenheid voor het vak

Waarom zijn deze dokters (nog) niet gestopt? Respondenten noemen voornamelijk het plezier in het werk en patiëntencontact. Het merendeel van de jonge dokters vindt het werk inspirerend en is enthousiast over hetgeen ze doen. Deze bevlogenheid lijkt beschermend ten opzichte van uitval en uitstroom. Wel vindt 80 procent dat verandering van de huidige zorgstructuur noodzakelijk is en legt daarbij nadruk op vermindering van werkdruk, prestatiedruk en hiërarchie. Deze factoren zijn niet inherent aan het doktersvak zelf, maar veranderbare onderdelen van de huidige zorgcultuur, zo stelt De Jonge Dokter. De organisatie pleit dan ook voor een verbetering van de de werkomstandigheden waarin jonge dokters een start maken in het vak. Bewustwording en het bespreekbaar maken van de huidige situatie onder jonge dokters en hun leidinggevenden zijn hiervoor essentiële eerste stappen.

