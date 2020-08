Kans op superhittegolf in grote delen van Nederland: ‘Let op elkaar’

De definitie van een hittegolf ken je waarschijnlijk wel, maar weet je ook wat een superhittegolf is? De term is twee jaar geleden in het leven geroepen om extreme hittegolven te kunnen onderscheiden. Ook nu is er grote kans op zo’n superhittegolf in grote delen van het land.

Voor een superhittegolf moet het vijf dagen op rij dertig graden zijn. Voor een ‘normale’ hittegolf geldt: vijf dagen op rij 25 graden of meer, waarvan minimaal drie tropische dagen van minimaal dertig graden. En er is 75 procent kans dat we die extreme versie ook deze dagen gaan halen, meldt Weeronline.

Eerste dertigers al gemeten

Gisteren is de hittegolf begonnen met in het overgrote deel van het land temperaturen van 25 graden en meer. In het zuidoosten zijn de eerste dertigers al gemeten. De hoge temperaturen houden, zeker landinwaarts, tot ver in de volgende week aan. De kans dat deze hittegolf uitgroeit tot een superhittegolf is vooral in het zuiden en zuidoosten groot.

Rode Kruis: ‘Let op elkaar’

Het Rode Kruis roept daarom op om extra goed op elkaar te letten tijdens de komende warme dagen. De hulporganisatie maakt zich in deze coronatijd vooral zorgen over ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. „Zij lopen meer risico bij hitte. Wij raden iedereen aan een beetje extra op elkaar te letten”, zegt Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis.

Breedijk raadt aan een dagelijkse check te doen bij mensen die kwetsbaar zijn. „Vraag bijvoorbeeld of de ander echt genoeg drinkt. Juist bij ouderen is dat zo belangrijk, omdat zij minder snel een dorstprikkel ervaren. We adviseren voldoende water, thee of koffie te drinken, ook als iemand geen dorst heeft.” Het hitteplan is van kracht.

Vorig jaar ook een regionale superhittegolf

Vorig jaar tijdens de historische hittegolf met het absolute temperatuurrecord van 40,7 graden in Gilze-Rijen werd op zes KNMI meetpunten een regionale superhittegolf genoteerd. In Hoogeveen, Lelystad, Marknesse, Deelen, Twenthe en Hupsel was het tenminste vijf dagen op rij 30 graden en meer en daarvan drie dagen van 35 graden en meer.

Ook in 2018 kwam het regionaal tot een superhittegolf. Arcen beleefde van 23 tot en met 27 juli een superhittegolf. Superhittegolven zijn daarvoor alleen in 2003 en 2015 regionaal voorgekomen. In 2003 werd het in Arcen van 2 augustus tot en met 13 augustus dagelijks 30 graden of meer. Daarbij kwam het op vier dagen tot temperaturen van minstens 35 graden. In Deelen was van 5 augustus tot en met 12 augustus sprake van een superhittegolf. Weerstation Volkel registreerde er één in 2015 van 1 juli tot en met 5 juli.

29e landelijke hittegolf zeer waarschijnlijk zondag een feit

Een landelijke superhittegolf is nog nooit voorgekomen. De Bilt had vorig jaar weliswaar drie hete dagen van 35 graden en meer, maar aan de serie van vijf tropische dagen van 30 graden en meer werd net niet voldaan. Wel kwam het vorig jaar tweemaal tot een hittegolf. Zondag is de ‘normale’ hittegolf in De Bilt zeer waarschijnlijk een feit en dat is dan de 29e officiële hittegolf sinds 1901.

